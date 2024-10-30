nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября, 01:07

Published 30 октября, 01:07

Modified 30 октября, 01:07

Updated 30 октября, 01:07

В Тюмени 30 октября будет пасмурно и прохладно

В Тюмени похолодает до -6. Когда?

30 октября 2024, 01:07
Фото: 1MI.

В Тюмени 30 октября будет пасмурно и прохладно

Облачную с прояснениями погоду, ветер 3-6 м/с прогнозируют на юге Тюменской области в среду 30 октября, метеорологи. Днем столбики термометров покажут +1…+6, в ночные часы опустятся до -1…-6. Осадки маловероятны.

В Тюмени 30 октября синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. В утренние и дневные часы термометры покажут -1…+2, в вечерние часы температура воздуха составит -1…0. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:44 закат в 16:58, продолжительность дня 9 часов 14 минут.

Снежная буря накроет Тюмень в начале ноября
Узнать подробнее

В Тобольске 30 октября ожидается облачная с прояснениями погода, осадки маловероятны. Утром и днем термометры покажут -1…+2, в ночные часы -1…0. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:37, закат в 16:43, продолжительность дня 9 часов 6 минут.

В Ишиме 30 октября метеорологи обещают пасмурную погоду без осадков. Утром и днем температура воздуха составит 0….-1, в вечерние часы похолодает до -3. Ветер будет дуть со скоростью 3,3 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:25 закат в 16:46, продолжительность дня 9 часов 21 минута.

Читайте также:
Прокуратура направила проверку на место падения строительного крана в ТобольскеВ Тобольске башенный кран обрушился на детскую площадкуВсе ради реновации. Ради нового микрорайона в Тюмени снесут 12 домов
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика