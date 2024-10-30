В Тюмени похолодает до -6. Когда?

Posted 30 октября, 01:07
Published 30 октября, 01:07
Modified 30 октября, 01:07
Updated 30 октября, 01:07
В Тюмени 30 октября синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. В утренние и дневные часы термометры покажут -1…+2, в вечерние часы температура воздуха составит -1…0. Скорость ветра составит 3,1 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:44 закат в 16:58, продолжительность дня 9 часов 14 минут.
В Тобольске 30 октября ожидается облачная с прояснениями погода, осадки маловероятны. Утром и днем термометры покажут -1…+2, в ночные часы -1…0. Скорость ветра составит 2,9 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:37, закат в 16:43, продолжительность дня 9 часов 6 минут.
В Ишиме 30 октября метеорологи обещают пасмурную погоду без осадков. Утром и днем температура воздуха составит 0….-1, в вечерние часы похолодает до -3. Ветер будет дуть со скоростью 3,3 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:25 закат в 16:46, продолжительность дня 9 часов 21 минута.