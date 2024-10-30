Хочешь музыку — плати: тюменские таксисты придумали новый вид заработка

Следует заметить, что в Тюмени за последний года стоимость услуг такси поднялась на 30-40 рублей. Если в 2023 году 1 километр пути стоил 31 рубль, то сегодня уже 60 рублей и более. Средняя цена поездки по городу превышает 200 рублей, в часы пик может доходить до 400-500 рублей и выше.