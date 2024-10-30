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Posted 30 октября, 04:59

Published 30 октября, 04:59

Modified 30 октября, 05:56

Updated 30 октября, 05:56

Тюменские таксисты придумали новый вид заработка

Хочешь музыку — плати: тюменские таксисты придумали новый вид заработка

30 октября 2024, 04:59
Фото: 1MI.

Тюменские таксисты придумали новый вид заработка

Водители начали брать дополнительную плату с пассажиров за предоставление возможности зарядить мобильный телефон или включить музыку. Стоимость варьируется до 50 до 100 рублей.

По словам одной из жительниц областной столицы, во время недавней поездке в такси за услугу включить свою музыку водитель потребовал с нее 100 рублей. Еще один тюменец посетовал, что ему пришлось заплатить 50 рублей за возможность зарядить телефон в автомобиле такси, пишет Ура.Ру.

Следует заметить, что в Тюмени за последний года стоимость услуг такси поднялась на 30-40 рублей. Если в 2023 году 1 километр пути стоил 31 рубль, то сегодня уже 60 рублей и более. Средняя цена поездки по городу превышает 200 рублей, в часы пик может доходить до 400-500 рублей и выше.

Эксперты отмечают, что рост цен обусловлен подорожанием топлива, автозапчастей, а также дефицитом водителей. Последний образовался после существенного оттока мигрантов из отрасли пассажироперевозок.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последние три месяца стоимость бензина и дизельного топлива повысилась от 1 до 5 рублей. За год рост цен на топливо составил от 3 до 9,5 рубля.

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