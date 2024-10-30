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Posted 30 октября, 04:41

Published 30 октября, 04:41

Modified 30 октября, 04:43

Updated 30 октября, 04:43

OZON зовет тюменцев на работу на зарплату от 132 тысяч рублей

OZON зовет тюменцев на работу на зарплату от 132 тысяч рублей

30 октября 2024, 04:41
Фото: 1MI.
Сюжет
Зарплата
В Тюменской области ищут сотрудников в распределительный центр OZON, строительство которого ведется в районе села Успенка. Вакансии для работников склада размещены на сайтах по поиску работы.

Указано, что будущим сотрудникам будут платить от 132 тысяч рублей в месяц (оклад и премии). Также предоставят скидки на товары, бесплатный транспорт до места работы, обеспечат питанием. Трудиться предстоит по графику 2/2: с 8:00 до 20:00 или с 20:00 до 8:00.

В должностные обязанности работников будет входить сортировка товара и его размещение на складе.

Напомним, строительство распределительного центра рядом с Успенкой началось в конце 2023 года. В августе этого года были практически завершены работы по возведению двух складов площадью 66,5 тысячи квадратных метров, ангара и трех КПП.

Работы проводит краснодарский девелопер «Евродом Групп». Общая стоимость проекта составляет около 6 миллиардов рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на9-м километре Велижанского тракта в течение двух лет планируют построить распределительный центр «Монетки». Его площадь составит свыше 19 тысяч квадратных метров, на строительство потратят порядка 2 миллиардов рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Зарплата#Вакансии
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