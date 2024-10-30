OZON зовет тюменцев на работу на зарплату от 132 тысяч рублей

Указано, что будущим сотрудникам будут платить от 132 тысяч рублей в месяц (оклад и премии). Также предоставят скидки на товары, бесплатный транспорт до места работы, обеспечат питанием. Трудиться предстоит по графику 2/2: с 8:00 до 20:00 или с 20:00 до 8:00.