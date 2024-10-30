OZON зовет тюменцев на работу на зарплату от 132 тысяч рублей

Posted 30 октября, 04:41
Published 30 октября, 04:41
Modified 30 октября, 04:43
Updated 30 октября, 04:43
Указано, что будущим сотрудникам будут платить от 132 тысяч рублей в месяц (оклад и премии). Также предоставят скидки на товары, бесплатный транспорт до места работы, обеспечат питанием. Трудиться предстоит по графику 2/2: с 8:00 до 20:00 или с 20:00 до 8:00.
В должностные обязанности работников будет входить сортировка товара и его размещение на складе.
Напомним, строительство распределительного центра рядом с Успенкой началось в конце 2023 года. В августе этого года были практически завершены работы по возведению двух складов площадью 66,5 тысячи квадратных метров, ангара и трех КПП.
Работы проводит краснодарский девелопер «Евродом Групп». Общая стоимость проекта составляет около 6 миллиардов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на9-м километре Велижанского тракта в течение двух лет планируют построить распределительный центр «Монетки». Его площадь составит свыше 19 тысяч квадратных метров, на строительство потратят порядка 2 миллиардов рублей.