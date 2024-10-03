Генерального директора тюменского завода будут судить за долги по налогам

Posted 3 октября, 08:02
Published 3 октября, 08:02
Modified 3 октября, 08:04
Updated 3 октября, 08:04
По данным следствия, предприниматель указывал в бухгалтерской и налоговой отчетности о фиктивные сведения взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически никаких товаров не поставляли.
Для того, чтобы избежать ответственности, в феврале 2022 года глава завода назначил на должность гендиректора подконтрольное лицо. В результате ущерб бюджету превысил 138 миллионов рублей.
В настоящее время на имущество завода и предпринимателя наложен арест в сумме равной сумме неуплаченных налогов. Уголовное дело будет в ближайшее время рассмотрено в суде.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени директор коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере грузового автотранспорта, обманул налоговиков на 38 миллионов рублей. Предприниматель в течение четырех лет подавал в налоговые органы фиктивные документы.