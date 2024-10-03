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Posted 3 октября, 08:02

Published 3 октября, 08:02

Modified 3 октября, 08:04

Updated 3 октября, 08:04

В Тюмени будут судить предпринимателя за неуплату 138 миллионов рублей налогов

Генерального директора тюменского завода будут судить за долги по налогам

3 октября 2024, 08:02
Фото: 1MI

В Тюмени будут судить предпринимателя за неуплату 138 миллионов рублей налогов

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Суд
Уголовное дело в отношении 45-летнего тюменца направлено в суд. По данным источников, обвинение в уклонении от уплаты 138 миллионов рублей налогов предъявлено гендиректору и учредителю ООО «Западно-Сибирский керамзит».

По данным следствия, предприниматель указывал в бухгалтерской и налоговой отчетности о фиктивные сведения взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически никаких товаров не поставляли.

Для того, чтобы избежать ответственности, в феврале 2022 года глава завода назначил на должность гендиректора подконтрольное лицо. В результате ущерб бюджету превысил 138 миллионов рублей.

В настоящее время на имущество завода и предпринимателя наложен арест в сумме равной сумме неуплаченных налогов. Уголовное дело будет в ближайшее время рассмотрено в суде.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени директор коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере грузового автотранспорта, обманул налоговиков на 38 миллионов рублей. Предприниматель в течение четырех лет подавал в налоговые органы фиктивные документы.

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