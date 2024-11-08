«Мечтать надо с реализмом». Зубаревич оценила туристический поток Тюменской области

Она отметила, что Тобольск раскручивается потихоньку. В ближайшую субботу Зубаревич поедет этот город, в том числе посетит исторический центр. При этом сказать, что туда едут толпы туристов нельзя — стало чуть больше, но это еще далеко до «туристического региона».