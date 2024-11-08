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Posted 8 ноября, 16:33

Published 8 ноября, 16:33

Modified 8 ноября, 16:36

Updated 8 ноября, 16:36

Профессор МГУ оценила туристический потенциал Тюменской области

«Мечтать надо с реализмом». Зубаревич оценила туристический поток Тюменской области

8 ноября 2024, 16:33
Фото: 1MI.

Профессор МГУ оценила туристический потенциал Тюменской области

Сюжет
Туризм
Российский экономист-географ и профессор МГУ Наталья Зубаревич подчеркнула, что Тобольск активно развивается в качестве туристического направления.

В 2021 году она выражала критику в адрес тюменских властей по поводу их акцента на этой сфере, однако на Тюменском градостроительном форуме поделилась с 72.RU, что наблюдаются положительные изменения.

Тем не менее, до достижения уровня ведущих регионов пока еще далеко.

«Ну, ребят, ну, во-первых, вы не Татарстан, вы еще до этого не доросли и расти будете долго. Они раскрутились гораздо круче», — подчеркнула профессор.
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Она отметила, что Тобольск раскручивается потихоньку. В ближайшую субботу Зубаревич поедет этот город, в том числе посетит исторический центр. При этом сказать, что туда едут толпы туристов нельзя — стало чуть больше, но это еще далеко до «туристического региона».

«Мечтать надо, но с некоторой долей реализма», — резюмировала Зубаревич.

Что же касается номинальных показателей роста туризма, Наталья Зубаревич связывает это с общей тенденцией увеличения количества россиян, которые путешествуют по стране. В результате этого наблюдается и рост потока туристов в Тюменской области.

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Ранее мы сообщали, что предприниматели распродают глэмпинг-отели в Тюмени.

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Тобольск#СИБУР#Туризм
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