«Мечтать надо с реализмом». Зубаревич оценила туристический поток Тюменской области

Posted 8 ноября, 16:33
Published 8 ноября, 16:33
Modified 8 ноября, 16:36
Updated 8 ноября, 16:36
В 2021 году она выражала критику в адрес тюменских властей по поводу их акцента на этой сфере, однако на Тюменском градостроительном форуме поделилась с 72.RU, что наблюдаются положительные изменения.
Тем не менее, до достижения уровня ведущих регионов пока еще далеко.
«Ну, ребят, ну, во-первых, вы не Татарстан, вы еще до этого не доросли и расти будете долго. Они раскрутились гораздо круче», — подчеркнула профессор.
Она отметила, что Тобольск раскручивается потихоньку. В ближайшую субботу Зубаревич поедет этот город, в том числе посетит исторический центр. При этом сказать, что туда едут толпы туристов нельзя — стало чуть больше, но это еще далеко до «туристического региона».
«Мечтать надо, но с некоторой долей реализма», — резюмировала Зубаревич.
Что же касается номинальных показателей роста туризма, Наталья Зубаревич связывает это с общей тенденцией увеличения количества россиян, которые путешествуют по стране. В результате этого наблюдается и рост потока туристов в Тюменской области.