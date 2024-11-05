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Posted 5 ноября, 03:32

Published 5 ноября, 03:32

Modified 5 ноября, 03:34

Updated 5 ноября, 03:34

В ночном пожаре погиб житель Тюмени

В ночном пожаре погиб житель Тюмени

5 ноября 2024, 03:32
Фото: 1MI.
В частном доме на улице Почтовой сегодня ночью случился пожар. Как сообщили в Управлении МЧС по Тюменской области, погиб один человек, еще один получил травму.

МЧС получило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: ул. Почтовая, г. Тюмень в третьем часу ночи 5 ноября. К моменту прибытия службы одноэтажный деревянный дом был охвачен огнем.

Для устранения пожара было задействовано 25 сотрудников и 6 единиц спецтехники. Один человек погиб и еще один пострадал. Причина возгорания пока не установлена.

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Ранее появилась информация о пожаре в частном доме под Тюменью. Огонь моментально распространился по всему участку.

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#Татьяна Курганова#Происшествия#Тюмень#Пострадавшие#Пожар#МЧС
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