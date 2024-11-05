В ночном пожаре погиб житель Тюмени

Posted 5 ноября, 03:32
Published 5 ноября, 03:32
Modified 5 ноября, 03:34
Updated 5 ноября, 03:34
МЧС получило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: ул. Почтовая, г. Тюмень в третьем часу ночи 5 ноября. К моменту прибытия службы одноэтажный деревянный дом был охвачен огнем.
Для устранения пожара было задействовано 25 сотрудников и 6 единиц спецтехники. Один человек погиб и еще один пострадал. Причина возгорания пока не установлена.
Ранее появилась информация о пожаре в частном доме под Тюменью. Огонь моментально распространился по всему участку.