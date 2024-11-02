Разгорелся страшный пожар: в Тюмени у Гилевской рощи полыхает частный дом. ВИДЕО

Posted 2 ноября, 12:05
Published 2 ноября, 12:05
Modified 2 ноября, 12:07
Updated 2 ноября, 12:07
В деревне Букино под Тюменью, рядом с Гилевской рощей, разгорелся крупный пожар. Очевидцы делятся кадрами возгорания в соцсетях.
На опубликованном в сети видеоролике заметно, что огонь распространяется по всему участку частного дома. Рядом с воротами стоят напуганные люди.
В настоящий момент ожидаются официальные комментарии от ответственных служб. На момент публикации «Нашему городу» не удалось связаться с пресс-службой регионального управления МЧС.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени одобрен проект строительства бомбоубежища на территории аэропорта Рощино. Его планируют возвести после реконструкции аэровокзального комплекса.