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Posted 2 ноября, 12:05

Published 2 ноября, 12:05

Modified 2 ноября, 12:07

Updated 2 ноября, 12:07

В Тюмени у Гилевской рощи разгорелся частный дом

Разгорелся страшный пожар: в Тюмени у Гилевской рощи полыхает частный дом. ВИДЕО

2 ноября 2024, 12:05
Фото: Изображение Midjourney.

В Тюмени у Гилевской рощи разгорелся частный дом

Появилась информация о том, что в деревне Букино под Тюменью загорелся частный дом. Видеоролик с моментом пожара размещен в социальных сетях.

В деревне Букино под Тюменью, рядом с Гилевской рощей, разгорелся крупный пожар. Очевидцы делятся кадрами возгорания в соцсетях.

На опубликованном в сети видеоролике заметно, что огонь распространяется по всему участку частного дома. Рядом с воротами стоят напуганные люди.

В настоящий момент ожидаются официальные комментарии от ответственных служб. На момент публикации «Нашему городу» не удалось связаться с пресс-службой регионального управления МЧС.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени одобрен проект строительства бомбоубежища на территории аэропорта Рощино. Его планируют возвести после реконструкции аэровокзального комплекса.

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