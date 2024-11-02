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Posted 2 ноября, 08:02

Published 2 ноября, 08:02

Modified 2 ноября, 08:04

Updated 2 ноября, 08:04

В Тюмени эвакуировали поликлинику №5. Что случилось?

В Тюмени эвакуировали поликлинику №5. Что случилось?

2 ноября 2024, 08:02
Фото: Тюмень с огоньком.
Сюжет
Эвакуация
По словам очевидцев, десятки пациентов и врачей вывели в субботу днем на улицу из здания поликлиники, расположенной на Московском тракте.

Как пояснили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области, в здании медицинского учреждения сработала система пожарной сигнализации. Возгорания зафиксировано не было.

«В настоящее время городская поликлиника продолжает работу в штатном режиме», — пояснили в ведомстве.
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Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в Тюмени из торгового центра «Па-На-Ма» эвакуировали всех посетителей и сотрудников. Как выяснилось, там проводились учения — эвакуация была плановой.

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