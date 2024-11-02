В Тюмени эвакуировали поликлинику №5. Что случилось?

Posted 2 ноября, 08:02
Published 2 ноября, 08:02
Modified 2 ноября, 08:04
Updated 2 ноября, 08:04
Как пояснили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области, в здании медицинского учреждения сработала система пожарной сигнализации. Возгорания зафиксировано не было.
«В настоящее время городская поликлиника продолжает работу в штатном режиме», — пояснили в ведомстве.
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в Тюмени из торгового центра «Па-На-Ма» эвакуировали всех посетителей и сотрудников. Как выяснилось, там проводились учения — эвакуация была плановой.