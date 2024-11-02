«Он бил — я прощала»: тюменка откровенно рассказала о жизни с абьюзером

Артем (имя изменено) с первых дней осыпал женщину цветами и подарками, часто водил в рестораны и был очень обходительным. В квартире Вероники он починил всё, что сломалось, и даже купил женщине новенькую мультиварку. С дочкой возлюбленной у мужчины тоже складывались неплохие отношения, он даже подарил подростку ноутбук, о котором девочка давно мечтала. Уже через 4 месяца таких отношений Вероника начала мечтать о семейной жизни с Артемом.