«Он бил — я прощала»: тюменка откровенно рассказала о жизни с абьюзером

Posted 2 ноября, 07:20
Published 2 ноября, 07:20
Modified 2 ноября, 07:22
Updated 2 ноября, 07:22
Вероника уже более трех лет в разводе, она одна воспитывает дочку-подростка. Найти себе нового мужчину она и не надеялась, так как приоритеты в ее жизни были иными.
«Я работала, воспитывала дочку и отношений не искала. Но с ним мы встретились на мероприятии и так хорошо разговорились, разгорелась какая-то искра», — рассказывает тюменка.
Артем (имя изменено) с первых дней осыпал женщину цветами и подарками, часто водил в рестораны и был очень обходительным. В квартире Вероники он починил всё, что сломалось, и даже купил женщине новенькую мультиварку. С дочкой возлюбленной у мужчины тоже складывались неплохие отношения, он даже подарил подростку ноутбук, о котором девочка давно мечтала. Уже через 4 месяца таких отношений Вероника начала мечтать о семейной жизни с Артемом.
«Он говорил, что мечтает о семье, что рад тому, что у меня есть такая чудесная дочка. А я все не понимала, с чего мне так повезло, мужик рукастый, внимательный, цветы дарит, работящий… Но потом-то я поняла, в чем дело», — вздыхая говорит тюменка.
В первый раз он ударил Веронику на 5-й месяц отношений. Когда Артем забирал женщину с работы, он увидел, как она беседует с мужчиной, который был ее коллегой. Как только женщина села в машину, ее ждал непростой разговор, который закончился пощечиной.
«„Я объясняла ему, что это коллега и у нас с ним ничего нет. Но он говорил, что так себя вести нельзя, если мы хотим семью. Я пыталась понять, что я сделала не так, но после фразы „ты не можешь мне запретить общаться со всеми мужчинами“ он меня ударил», — вспоминает женщина.
Ночью того же дня мужчина принес огромный букет цветов и извинился. Вероника простила Артема и списала всё на усталость и непростой жизненный период. Однако уже через неделю она снова получила пощечину.
«Сестра и ее муж пришли к нам в гости, когда Артема дома еще не было. Он пришел и увидел мужа сестры, что его взбесило, хотя я это поняла не сразу. Он вежливо попросил их пойти домой, а потом у нас снова начался разговор, который закончился пощечиной», — говорит тюменка.
Наутро Веронику снова ждал букет цветов и извинения. И она прощала. Женщина простила также пощечину за то, что танцевала с коллегой на корпоративе, простила удар спиной об стену за то, что дома мужчину вечером не ждал готовый ужин, и даже простила пинок в колено, который получила за то, что поздно вернулась домой.
«Я все это время не считала, что он меня избивает, там не было прям жестких ударов. И он всегда извинялся. Но в какой-то момент мне сестра показала, что я его боюсь и что такой мужчина мне не нужен. Я решила выставить его», — вспоминает Вероника.
Однако просто так мужчина уходить не хотел. Сначала он закатил скандал и стал обвинять возлюбленную во всех грехах, какие только можно придумать. После этого молил о прощении и говорил, что все можно исправить и, например, пойти к семейному психологу. Но Вероника твердо стояла на своем решении.
«Он начал меня преследовать. Ждал около работы и иногда кричал, иногда умолял. Я понимала, что сделала правильный выбор, но мне было так больно — я любила его. Сейчас он все еще ищет встреч со мной, а мне так хочется снова в его объятия. Но нельзя. Я боюсь, что он может меня избить или вообще убить, он такое говорил, да и в интернете много таких историй. Но сейчас не знаю, что вообще мне делать», — говорит Вероника.
Как объяснил психолог Петр Зосимов, таких, как Артем, зовут абьюзерами, и помочь им справиться с негативными проявлениями достаточно сложно, но это возможно. Однако для того, чтобы решить проблемы, мужчине следует самостоятельно обратиться за помощью и пройти терапию.
«Ни о каких здоровых отношениях речи тут быть не может. Не стоит пытаться перевоспитать человека. В таких ситуациях важно позаботиться о себе и выйти окончательно из деструктивных отношений», — советует Зосимов.
А юрист Павел Шадрин говорит о том, что девушка уже может обратиться за помощью к правоохранителям, так как угроза убийством или применением насилия является деянием уголовно наказуемым.
«Если он публично выясняет отношения и допускает оскорбления, то еще и на защиту чести и достоинства можно подать», — указывает юрист.
Пока женщина не хочет ничего предпринимать. Большую часть времени она проводит дома и теперь работает удаленно, чтобы не видеться с навязчивым ухажером.
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