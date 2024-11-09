Ожидаются снег и ветер: 9 ноября на Тюмень обрушится метель

Облачную с прояснениями погоду, осадки в виде снега, местами сильного и ветер с порывами до 18-20 м/с обещают на юге Тюменской области метеорологи в субботу, 9 ноября. Днем температура воздуха составит-3…+2, ночью -5…-10, при прояснении до -15.

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