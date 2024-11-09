Ожидаются снег и ветер: 9 ноября на Тюмень обрушится метель

Posted 9 ноября, 03:52
Published 9 ноября, 03:52
Modified 9 ноября, 03:54
Updated 9 ноября, 03:54
В Тюмени 9ноября ожидается пасмурная погода, снег в утренние часы, ночью — дождь со снегом Днем температура воздуха составит -0…-3, в вечерние часы термометры покажут +1…+2. Ветер будет дуть со скоростью 7,9 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:06 закат в 16:36, продолжительность дня 8 часов 30 минут.
В Тобольске 9 ноября синоптики прогнозируют пасмурную погоду, осадки в виде снега и мокрого снега в течение дня. Утром и днем ожидается -3…-5, в ночью потеплеет до 0…+1. Скорость ветра составит 7 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:00, закат в 16:20, продолжительность дня 8 часов 20 минут.
В Ишиме 9 ноября метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег днем и дождь со снегом в вечерние часы. Утром и днем максимальная температура воздуха составит -4…-8, к ночи ожидается потепление до -2…+1. Ветер будет дуть со скоростью 9,4 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:46 закат в 16:25, продолжительность дня 8 часов 39 минут.