nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 ноября, 03:52

Published 9 ноября, 03:52

Modified 9 ноября, 03:54

Updated 9 ноября, 03:54

Ожидаются снег и ветер: 9 ноября на Тюмень обрушится метель

Ожидаются снег и ветер: 9 ноября на Тюмень обрушится метель

9 ноября 2024, 03:52
Фото: 1MI.
Облачную с прояснениями погоду, осадки в виде снега, местами сильного и ветер с порывами до 18-20 м/с обещают на юге Тюменской области метеорологи в субботу, 9 ноября. Днем температура воздуха составит-3…+2, ночью -5…-10, при прояснении до -15.

В Тюмени 9ноября ожидается пасмурная погода, снег в утренние часы, ночью — дождь со снегом Днем температура воздуха составит -0…-3, в вечерние часы термометры покажут +1…+2. Ветер будет дуть со скоростью 7,9 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:06 закат в 16:36, продолжительность дня 8 часов 30 минут.

Покрылась мутно-желтым льдом! Тюменская Тура зимой может промерзнуть до дна
Узнать подробнее

В Тобольске 9 ноября синоптики прогнозируют пасмурную погоду, осадки в виде снега и мокрого снега в течение дня. Утром и днем ожидается -3…-5, в ночью потеплеет до 0…+1. Скорость ветра составит 7 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:00, закат в 16:20, продолжительность дня 8 часов 20 минут.

В Ишиме 9 ноября метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег днем и дождь со снегом в вечерние часы. Утром и днем максимальная температура воздуха составит -4…-8, к ночи ожидается потепление до -2…+1. Ветер будет дуть со скоростью 9,4 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:46 закат в 16:25, продолжительность дня 8 часов 39 минут.

Читайте также:
Вторая волна непогоды: в выходные на Тюмень вновь обрушится буранВиноват низкий уровень воды в реке. Почему на Туре появилась нетипичная шуга?Смертельная «белка» по-тюменски: как «паленый» алкоголь отличить от легального?
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода#Ветер#Снегопад
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика