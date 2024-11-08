Ученики тюменской школы сняли бегающую по кабинету мышь. Видео

Posted 8 ноября, 13:55
Published 8 ноября, 13:55
Modified 8 ноября, 13:57
Updated 8 ноября, 13:57
Необычный инцидент произошел на уроке в тюменской школе №26. Школьники запечатлели этот эпизод, видеозапись разместил Тг-канал «ЧП Тюмень».
«26 школа сегодня. Кошмар просто», — говорится в посте.
Мышь сначала выбежала в коридор под дверным проемом, затем вернулась обратно и снова выбежала. Этот момент вызвал бурную реакцию как учеников.
Комментаторы активно обсуждают произошедшее:
«„Квадробер» пришел учится», — написала Ксения Д.
«У мышки инфаркт, бедная мышка», — иронизирует Luna.
При этом другие пользователи пишут, что в 22-й школе мыши «толпами ходят».
Сотрудники и администрация школы не комментировали инцидент.