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Posted 8 ноября, 13:55

Published 8 ноября, 13:55

Modified 8 ноября, 13:57

Updated 8 ноября, 13:57

Ученики тюменской школы сняли бегающую по кабинету мышь

Ученики тюменской школы сняли бегающую по кабинету мышь. Видео

8 ноября 2024, 13:55
Фото: 1MI.

Ученики тюменской школы сняли бегающую по кабинету мышь

Во время занятий школьники заметили небольшую мышь, выбежавшую из-за парт.

Необычный инцидент произошел на уроке в тюменской школе №26. Школьники запечатлели этот эпизод, видеозапись разместил Тг-канал «ЧП Тюмень».

«26 школа сегодня. Кошмар просто», — говорится в посте.

Мышь сначала выбежала в коридор под дверным проемом, затем вернулась обратно и снова выбежала. Этот момент вызвал бурную реакцию как учеников.

Видео: Видеозапись Тг-канала «ЧП Тюмень».

Комментаторы активно обсуждают произошедшее:

«„Квадробер» пришел учится», — написала Ксения Д.
«У мышки инфаркт, бедная мышка», — иронизирует Luna.

При этом другие пользователи пишут, что в 22-й школе мыши «толпами ходят».

Сотрудники и администрация школы не комментировали инцидент.

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Ранее сообщалось, что летучие мыши атаковали жителей Тюменской области.

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#Иван Солдатов#Общество#Видео#Животные#Школа#Новости тюмени#Ученики
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