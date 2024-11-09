Спрос на квартиры в Тюмени просел на 60%

Posted 9 ноября, 05:24
Published 9 ноября, 05:24
Modified 9 ноября, 05:26
Updated 9 ноября, 05:26
По словам независимого аналитика рынка недвижимости Светланы Молодкиной, в третьем квартале спрос на недвижимость у покупателей упал на 60%. При этом самым малопродуктивным месяцем стал июль, когда была отменена льготная ипотека, а также ужесточились условия по «Семейной ипотеке».
«В августе–сентябре спрос начал восстанавливаться. Однако приостановка сделок по „Семейной ипотеке“ в связи с завершением лимитов в сентябре не позволила реализовать значительную часть квартир», — пояснила РБК Тюмень Светлана Молодкина.
Стоит заметить, что с начала года в областной столице стоимость квадратного метра увеличилась более чем на 9%. В октябре, по данным портала «Мир квартир», квадратный метр подорожал на 1,3%.
По информации «Яндекс Недвижимости», медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке в октябре составила 141 тысячу рублей. При этом количество доступных предложений в новостройках в октябре увеличилось на 1,7%. Средняя полная стоимость строящейся квартиры в городе составила 7,1 миллиона рублей, а средняя площадь — 49 квадратов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени средний срок продажи квартир превысил 90 дней. Годом ранее он составлял 82-89 дней.