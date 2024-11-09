Спрос на квартиры в Тюмени просел на 60%

По словам независимого аналитика рынка недвижимости Светланы Молодкиной, в третьем квартале спрос на недвижимость у покупателей упал на 60%. При этом самым малопродуктивным месяцем стал июль, когда была отменена льготная ипотека, а также ужесточились условия по «Семейной ипотеке».