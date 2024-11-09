В строительной отрасли Тюменской области возник катастрофический дефицит кадров

Ранее «Наш Город» писал, что 2024 год в Тюменской области может стать рекордным по вводу жилья. По прогнозам губернатора региона Александра Моора, в этом году будут превышены показатели ввода жилья 2023 года. Тогда было сдано около 2,5 миллиона квадратных метров жилья