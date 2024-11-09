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Posted 9 ноября, 05:55

Published 9 ноября, 05:55

Modified 9 ноября, 05:57

Updated 9 ноября, 05:57

В Тюменской области отмечен дефицит кадров в строительстве

В строительной отрасли Тюменской области возник катастрофический дефицит кадров

9 ноября 2024, 05:55
Фото: 1MI.

В Тюменской области отмечен дефицит кадров в строительстве

Сюжет
Строительство
Дефицит кадров в строительной сфере в Тюменской области достиг максимальных показателей за последние 30 лет. Об этом сообщили эксперты в ходе Градостроительного форума.

Наблюдается нехватка инженеров-проектировщиков, руководителей объектов, а также рабочих — каменщиков, монолитчиков и т. д.

Как отметил директор департамента труда и занятости Тюменской области Александр Сидоров, сегодня привлечь специалистов в стройсферу и удержать их на местах только при помощи заработный платы сложно.

«Строителям разного профиля только лишь увеличения заработной платы уже недостаточно», — пояснил Александр Сидоров.

В отрасли строительства Тюменской области на данный момент остаются незакрытыми свыше 3,5 тысячи вакансий. По мнению Сидорова, закрывать дефицит в данной сфере и создавать кадровый резерв следует как за счет привлечение возрастных специалистов, так и молодежи. Для будущих работников в регионе работают обучающие программы.

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Ранее «Наш Город» писал, что 2024 год в Тюменской области может стать рекордным по вводу жилья. По прогнозам губернатора региона Александра Моора, в этом году будут превышены показатели ввода жилья 2023 года. Тогда было сдано около 2,5 миллиона квадратных метров жилья

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