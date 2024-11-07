2024 год станет рекордным по вводу жилья в Тюменской области

Posted 7 ноября, 11:21
Published 7 ноября, 11:21
Modified 7 ноября, 11:24
Updated 7 ноября, 11:24
Наш регион вошел в список лидеров по объемам жилищного строительства. Например, в прошлом году были сданы 2 миллиона 486 тысяч квадратных метров жилья (это 1,5 квадратных метров в расчете на одного человека). Показатель считается абсолютным рекордом.
Высокие темпы ввода жилья сохраняются и в 2024 году.
— На 1 ноября введено более двух миллионов квадратных метров жилья, что на 10 процентов выше аналогичного периода прошлого года. Очевидно, что показатели прошлого года будут превышены и 2024 год будет рекордным, — прокомментировал ситуацию Александр Моор.
Напомним, многим тюменцам не хватает заработной платы на необходимый для жизни минимум.
Ранее «Наш Город» писал, что у тюменского вуза планируют забрать четыре земельных участка, предоставленных в бессрочное пользование, ради строительства новой двухуровневой развязки на пересечении автомобильной дороги «Обход Тюмени» с проездом Воронинские горки.