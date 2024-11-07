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Posted 7 ноября, 11:21

Published 7 ноября, 11:21

Modified 7 ноября, 11:24

Updated 7 ноября, 11:24

2024 год станет рекордным по вводу жилья в Тюменской области

2024 год станет рекордным по вводу жилья в Тюменской области

7 ноября 2024, 11:21
Фото: 1MI.
Как заявил глава нашего региона Александр Моор на пленарном заседании Тюменского градостроительного форума «Стратегия развития строительной отрасли: перспективы сотрудничества», этот год станет рекордным по вводу жилья в Тюменской области.

Наш регион вошел в список лидеров по объемам жилищного строительства. Например, в прошлом году были сданы 2 миллиона 486 тысяч квадратных метров жилья (это 1,5 квадратных метров в расчете на одного человека). Показатель считается абсолютным рекордом.

Высокие темпы ввода жилья сохраняются и в 2024 году.

— На 1 ноября введено более двух миллионов квадратных метров жилья, что на 10 процентов выше аналогичного периода прошлого года. Очевидно, что показатели прошлого года будут превышены и 2024 год будет рекордным, — прокомментировал ситуацию Александр Моор.

Напомним, многим тюменцам не хватает заработной платы на необходимый для жизни минимум.

Проезд у тюменского торгового центра закрыли почти на год
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Ранее «Наш Город» писал, что у тюменского вуза планируют забрать четыре земельных участка, предоставленных в бессрочное пользование, ради строительства новой двухуровневой развязки на пересечении автомобильной дороги «Обход Тюмени» с проездом Воронинские горки.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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