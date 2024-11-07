2024 год станет рекордным по вводу жилья в Тюменской области

Наш регион вошел в список лидеров по объемам жилищного строительства. Например, в прошлом году были сданы 2 миллиона 486 тысяч квадратных метров жилья (это 1,5 квадратных метров в расчете на одного человека). Показатель считается абсолютным рекордом.