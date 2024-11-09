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Posted 9 ноября, 11:12

Published 9 ноября, 11:12

Modified 9 ноября, 11:14

Updated 9 ноября, 11:14

Тюменцы спасли лебедя с поврежденным крылом

Операция длилась более месяца: тюменцы спасли лебедя с поврежденным крылом

9 ноября 2024, 11:12
Фото: 1MI.

Тюменцы спасли лебедя с поврежденным крылом

Птицу удалось поймать на покрывшейся льдом реке Юрга — на 32-й день после начала операции по спасению. Молодого лебедя-шипуна жители Юргинского района заметили на реке еще в начале октября.

Как выяснилось, птица не смогла улететь на зимовку со своей стаей из-за того, что у нее было повреждено крыло. Местные жители переживали за птицу, пытались его подкармливать, неоднократно обращались к властям с просьбой оказать помощь в спасении лебедя. Даже отправляли обращения президенту Путину, губернатору Моору.

Фото: Vladimir Elfimov

Просьбы тюменцев чиновники услышали только после того, как в регион пришли морозы.

«Сегодня, на 32 день с начала спасения, на застывшей реке удалось поймать замерзающего лебедя. Теперь его готовят к отправке в Центр реабилитации в Тюмень „У Лукоморья, — сообщил местный житель Владимир Ефимов.

Данную информацию также подтвердили в Госохотдепартаменте Тюменской области.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в октябре по инициативе Госохотдепартамента было проведено анонимное голосование, касающееся расширения перечня охотничьих ресурсов. В частности, предлагалось включить в перечень лебедя-кликуна. Большая часть жителей региона проголосовала против отстрела лебедей.

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