Операция длилась более месяца: тюменцы спасли лебедя с поврежденным крылом

Posted 9 ноября, 11:12
Published 9 ноября, 11:12
Modified 9 ноября, 11:14
Updated 9 ноября, 11:14
Как выяснилось, птица не смогла улететь на зимовку со своей стаей из-за того, что у нее было повреждено крыло. Местные жители переживали за птицу, пытались его подкармливать, неоднократно обращались к властям с просьбой оказать помощь в спасении лебедя. Даже отправляли обращения президенту Путину, губернатору Моору.
Просьбы тюменцев чиновники услышали только после того, как в регион пришли морозы.
«Сегодня, на 32 день с начала спасения, на застывшей реке удалось поймать замерзающего лебедя. Теперь его готовят к отправке в Центр реабилитации в Тюмень „У Лукоморья, — сообщил местный житель Владимир Ефимов.
Данную информацию также подтвердили в Госохотдепартаменте Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в октябре по инициативе Госохотдепартамента было проведено анонимное голосование, касающееся расширения перечня охотничьих ресурсов. В частности, предлагалось включить в перечень лебедя-кликуна. Большая часть жителей региона проголосовала против отстрела лебедей.