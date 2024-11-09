Операция длилась более месяца: тюменцы спасли лебедя с поврежденным крылом

Как выяснилось, птица не смогла улететь на зимовку со своей стаей из-за того, что у нее было повреждено крыло. Местные жители переживали за птицу, пытались его подкармливать, неоднократно обращались к властям с просьбой оказать помощь в спасении лебедя. Даже отправляли обращения президенту Путину, губернатору Моору.