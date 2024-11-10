Килограмм по цене смартфона: в Тюмени взлетели цены на рыбу и икру

По сравнению с 2023 годом стоимость данного деликатеса выросла практически в два раза, как в опте, так и в рознице. Если в 2023 году оптовая цена лососевой икры составляла 3000-4000 рублей за килограмм, то в этом году — уже 7000-8000 рублей. Аналитики не исключают, что к Новому году стоимость красной икры еще вырастет.