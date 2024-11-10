Килограмм по цене смартфона: в Тюмени взлетели цены на рыбу и икру

Posted 10 ноября, 08:45
Published 10 ноября, 08:45
Modified 10 ноября, 15:55
Updated 10 ноября, 15:55
Икра чавычи, которую ценят за крупный размер и нежный вкус, стоит 1400 рублей за 100-граммовую баночку.
В магазинах цены отличаются ненамного — за 200-граммовую банку икры кеты придется заплатить почти 3000-3700 рублей, горбуши — 2800-3600 рублей. Цены на икру нерки варьируются от 1300 до 1500 рублей за 100 граммов.
Средняя цена 140-граммовой банки икры сегодня в Тюмени составляет 1200-1400 рублей. В конце 2023 года банка лососевой икры такого же объема стоила 760 рублей.
По сравнению с 2023 годом стоимость данного деликатеса выросла практически в два раза, как в опте, так и в рознице. Если в 2023 году оптовая цена лососевой икры составляла 3000-4000 рублей за килограмм, то в этом году — уже 7000-8000 рублей. Аналитики не исключают, что к Новому году стоимость красной икры еще вырастет.
Также поднимутся цены и на лосося. В настоящее время в торговых сетях килограмм филе или стейков охлажденного лосося стоит от 2600 до 3700 рублей. За тушку рыбы весом 1,5 килограмма придется заплатить около 1700 рублей, за более крупную форель (4,5 килограмма) — свыше 10 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени украл из магазина более 20 банок красной икры. Всю свою добычу он съел. Теперь тюменцу грозит наказание в виде двух лет лишения свободы.