Тюменцы пожаловались на слабый напор воды из-за ледяной «каши» на Туре

По сообщению пресс-службы «Росводоканал Тюмень», перебои с подачей воды временны. Они возникли из-за образования на Туре так называемой «шуги» — скопления мелкого рыхлого льда. Этот лед оседает на оборудовании для забора воды и препятствует поступлению воды для очистки.