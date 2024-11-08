Тюменцы пожаловались на слабый напор воды из-за ледяной «каши» на Туре

Posted 8 ноября, 02:33
Published 8 ноября, 02:33
Modified 8 ноября, 02:35
Updated 8 ноября, 02:35
По сообщению пресс-службы «Росводоканал Тюмень», перебои с подачей воды временны. Они возникли из-за образования на Туре так называемой «шуги» — скопления мелкого рыхлого льда. Этот лед оседает на оборудовании для забора воды и препятствует поступлению воды для очистки.
С последствиями ледяной «каши» борются сотрудники «Росводоканала» и водолазы. Для ликвидации льда городской водозабор перевели в ручной режим управления.
«Специалисты делают все возможное, чтобы возобновить работу системы водоснабжения в штатном режиме в кратчайшие сроки. „Росводоканал Тюмень“ приносит извинения за временные неудобства», — сообщили в информационном центре тюменского правительства.
Ранее мы писали, что жителей Тюмени пугает обмеление Туры: местами уже проглядывает оголенное дно. Уровень воды в Туре сейчас держится на уровне в -55 сантиметров.