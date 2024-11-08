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Posted 8 ноября, 02:33

Published 8 ноября, 02:33

Modified 8 ноября, 02:35

Updated 8 ноября, 02:35

Тюменцы пожаловались на слабый напор воды из-за ледяной «каши» на Туре

Тюменцы пожаловались на слабый напор воды из-за ледяной «каши» на Туре

8 ноября 2024, 02:33
Фото: 1MI.
В некоторых домах жителей Тюмени вода еле течет: водозаборное оборудование не справляется с последствиями резкого похолодания на реке. Когда специалисты устранят проблему?

По сообщению пресс-службы «Росводоканал Тюмень», перебои с подачей воды временны. Они возникли из-за образования на Туре так называемой «шуги» — скопления мелкого рыхлого льда. Этот лед оседает на оборудовании для забора воды и препятствует поступлению воды для очистки.

С последствиями ледяной «каши» борются сотрудники «Росводоканала» и водолазы. Для ликвидации льда городской водозабор перевели в ручной режим управления.

«Специалисты делают все возможное, чтобы возобновить работу системы водоснабжения в штатном режиме в кратчайшие сроки. „Росводоканал Тюмень“ приносит извинения за временные неудобства», — сообщили в информационном центре тюменского правительства.
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Ранее мы писали, что жителей Тюмени пугает обмеление Туры: местами уже проглядывает оголенное дно. Уровень воды в Туре сейчас держится на уровне в -55 сантиметров.

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#Татьяна Курганова#Общество#Водоснабжение#Росводоканал#Водолазы#Проблемы с водой#Шуга#Городской водозабор
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