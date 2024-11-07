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Posted 7 ноября, 08:23

Published 7 ноября, 08:23

Modified 7 ноября, 08:25

Updated 7 ноября, 08:25

Сотрудники тюменских аптек боятся давления руководства.

На работе, как в 90-е! На сотрудников тюменских аптек вешают крупные недостачи

7 ноября 2024, 08:23
Фото: 1MI. Сотрудники тюменских аптек боятся давления руководства.

Сотрудники тюменских аптек боятся давления руководства из-за крупных недостач

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Работники сети аптек «Апрель» в Тюмени опасаются, что руководство может «повесить» на них крупные недостачи. Многие стараются уволиться из компании, однако и это не спасает.

Сеть аптек «Апрель» стала объектом сразу двух расследований, которые в настоящее время проводятся в отношении филиалов в Тюмени. Одно из них началось после публикации «Нашего города», а второе инициировало руководстве сети. Напомним, что заведующая рассказала о том, что испытывает давление со стороны руководства, которое обвиняет ее в недостачах. После начала разбирательств, из сети аптек начали увольняться сотрудники. Уволилась и заведующая, однако зарплату ей не выплатили и даже выдвигали претензии, касательно того, что ее нет на рабочем месте.

«В начале ноября спрашивали, почему меня нет на работе, хотя заявление было написано 7-го октября», — рассказала сотрудница.

Возникла и другая проблема. По словам сотрудников аптек, новая заведующая сейчас списывает недостачи за счет уволившихся сотрудников. Также по одной из инвентаризаций из аптеки якобы пытались вынести несколько пакетов с препаратами.

«Уже нашли кучу бывших сотрудников, которые подтвердят, что с них списывали до 50 тысяч рублей за ревизию. Сейчас некоторых под давлением заставляют писать доносы. Тут будто живут еще в 90-х, от сотрудников скрываются, на обращения не отвечают», — рассказали «Нашему городу» сотрудники сети.

Подтвердить или опровергнуть эту информацию пока не представляется возможным. Редакция направила в сеть аптек «Апрель» официальный запрос с целью прояснения ситуации. Однако на данный момент ответа на этот запрос не последовало.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени на стройке многоэтажного дома погиб монтажник. В день ЧП бригада из трех человек приехала на строительную площадку. Рабочий принимал бетон, а плотник и 34-летний монтажник проводили работы на 13-м этаже.

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