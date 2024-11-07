На работе, как в 90-е! На сотрудников тюменских аптек вешают крупные недостачи

Сеть аптек «Апрель» стала объектом сразу двух расследований, которые в настоящее время проводятся в отношении филиалов в Тюмени. Одно из них началось после публикации «Нашего города», а второе инициировало руководстве сети. Напомним, что заведующая рассказала о том, что испытывает давление со стороны руководства, которое обвиняет ее в недостачах. После начала разбирательств, из сети аптек начали увольняться сотрудники. Уволилась и заведующая, однако зарплату ей не выплатили и даже выдвигали претензии, касательно того, что ее нет на рабочем месте.