На работе, как в 90-е! На сотрудников тюменских аптек вешают крупные недостачи

Posted 7 ноября, 08:23
Published 7 ноября, 08:23
Modified 7 ноября, 08:25
Updated 7 ноября, 08:25
Сеть аптек «Апрель» стала объектом сразу двух расследований, которые в настоящее время проводятся в отношении филиалов в Тюмени. Одно из них началось после публикации «Нашего города», а второе инициировало руководстве сети. Напомним, что заведующая рассказала о том, что испытывает давление со стороны руководства, которое обвиняет ее в недостачах. После начала разбирательств, из сети аптек начали увольняться сотрудники. Уволилась и заведующая, однако зарплату ей не выплатили и даже выдвигали претензии, касательно того, что ее нет на рабочем месте.
«В начале ноября спрашивали, почему меня нет на работе, хотя заявление было написано 7-го октября», — рассказала сотрудница.
Возникла и другая проблема. По словам сотрудников аптек, новая заведующая сейчас списывает недостачи за счет уволившихся сотрудников. Также по одной из инвентаризаций из аптеки якобы пытались вынести несколько пакетов с препаратами.
«Уже нашли кучу бывших сотрудников, которые подтвердят, что с них списывали до 50 тысяч рублей за ревизию. Сейчас некоторых под давлением заставляют писать доносы. Тут будто живут еще в 90-х, от сотрудников скрываются, на обращения не отвечают», — рассказали «Нашему городу» сотрудники сети.
Подтвердить или опровергнуть эту информацию пока не представляется возможным. Редакция направила в сеть аптек «Апрель» официальный запрос с целью прояснения ситуации. Однако на данный момент ответа на этот запрос не последовало.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени на стройке многоэтажного дома погиб монтажник. В день ЧП бригада из трех человек приехала на строительную площадку. Рабочий принимал бетон, а плотник и 34-летний монтажник проводили работы на 13-м этаже.