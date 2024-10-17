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Posted 17 октября, 06:04

Published 17 октября, 06:04

Modified 17 октября, 06:06

Updated 17 октября, 06:06

В Тюмени завершилась реконструкция станции первого подъема на Метелевском водозаборе

В Тюмени завершилась реконструкция станции первого подъема на Метелевском водозаборе

17 октября 2024, 06:04
Фото: «Росводоканал Тюмень»
«Росводоканал Тюмень» завершил реализацию системного проекта по реконструкции насосной станции первого подъема на Метелевском водозаборе. Этот объект обеспечивает подъем воды из реки и ее транспортировку на очистные сооружения.

В ходе модернизации рабочие отремонтировали и укрепили конструктив здания, произвели гидроизоляцию аванкамеры — части станции, которая находится под водой. Кроме того, заменили запорную арматуру, а вместо трех устаревших насосов установили современное энергоэффективное насосное оборудование с частными преобразователями. Установлена была и автоматическая система управления технологическими процессами российских производителей.

Частотно-регулируемое оборудование позволяет изменять частоту вращения насосного агрегата. Это повышает ресурс насосов и двигателей. Мы можем поднимать из реки ровно столько воды, сколько требуется очистить в данное время. Такое оборудование позволяет экономить ресурс наносных агрегатов и повышает качество работы реагентов в процессе водоподготовки, — рассказал директор по производству «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Бычков.

Реконструкция насосной станции первого подъема проводилась в рамках реализации концессионного соглашения, заключенного в 2017 году между правительством Тюменской области, администрацией города и тюменским водоканалом. Модернизация стала еще одним масштабным мероприятием, нацеленным на повышение качества и надежности водоснабжения в тюменской агломерации.

Отметим, предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7,2 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тихорецке, Томске, Тюмени и Тюменском районе. Ежегодно специалисты предприятия подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 650 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 24 тысячи км водопроводных и канализационных сетей. На долю «Росводоканала» приходится 30% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами.

Предприятие обслуживает более 3,5 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения в Тюменской агломерации. 80% водопроводных труб выполнены из современных полимерных материалов. За последние 5 лет удалось на 60% снизить число повреждений сетей и на 55% уменьшить количество аварийных отключений воды. Кроме того, «Росводоканал» следует международным принципам ESG. Так, с 2010 по 2023 годы на природоохранную деятельность было направлено свыше 6,1 миллиардов рублей.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Реконструкция#Оборудование#Водоснабжение#Росводоканал#Модернизация#Росводоканал Тюмень
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