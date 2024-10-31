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Posted 31 октября, 05:44

Published 31 октября, 05:44

Modified 31 октября, 05:46

Updated 31 октября, 05:46

Специалисты росводоканала рассказали о вкладе в развитие Тюменской области

Специалисты росводоканала рассказали о вкладе в развитие Тюменской области

31 октября 2024, 05:44
Фото: «Росводоканал Тюмень».
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Строительство
31 октября отмечается Всемирный день городов. Без доступа к чистой воде и качественного водоотведения привычная жизнь быстро теряет свою устойчивость. Специалисты компании «Росводоканал Тюмень» рассказали о своем вкладе в развитие региона.

С 2018 года компания «Росводоканал Тюмень» успешно реализует концессионное соглашение, направленное на повышение качества и надежности систем водоснабжения и водоотведения. За шесть лет было переложено множество сетей, внедрена эффективная система транспортировки воды, а также выявлен ряд незаконных подключений. В результате потери воды снизились на 10% и достигли рекордно низкого уровня в 8,2%. Этот показатель считается одним из лучших в стране. Кроме того, компания уделяет особое внимание вопросам охраны окружающей среды. Снижение потерь воды позволило уменьшить объем ее подачи в сеть, что обеспечивает полное доведение ресурса до потребителей.

В этом году Тюменским водоканалом в развитие водоснабжения и водоотведения города будет вложено 3 миллиарда 830 миллионов рублей. Большую часть этих средств направим на масштабную реконструкцию сооружений очистки сточных вод и реконструкцию Метелевских водоочистных сооружений. Объем очистки сточных вод растет, нагрузка на сооружения — тоже. В этих условиях необходимо обеспечивать высокие стандарты качества и безопасности для всех жителей Тюменской агломерации, — рассказала генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.

С момента заключения концессионного соглашения количество отключений воды снизилось на 55%, а количество повреждений, требующих раскопок, сократилось на 60%. Эти результаты существенно уменьшают дискомфорт для жителей и делают городскую среду более комфортной. Работы по обслуживанию и ремонту проводятся быстрее и с минимальным вмешательством в повседневную жизнь горожан, что способствует их более эффективному выполнению.

Отметим, предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7,2 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тихорецке, Томске, Тюмени и Тюменском районе. Ежегодно специалисты предприятия подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 650 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 24 тысячи км водопроводных и канализационных сетей. На долю «Росводоканала» приходится 30% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами.

Предприятие обслуживает более 3,5 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения в Тюменской агломерации. 80% водопроводных труб выполнены из современных полимерных материалов. За последние 5 лет удалось на 60% снизить число повреждений сетей и на 55% уменьшить количество аварийных отключений воды. Кроме того, «Росводоканал» следует международным принципам ESG. Так, с 2010 по 2023 годы на природоохранную деятельность было направлено свыше 6,1 миллиардов рублей.

#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Россия#Экология#Водоснабжение#Росводоканал#Водоотведение#Концессионное соглашение#Развитие региона#Росводоканал Тюмень
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