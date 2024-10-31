Специалисты росводоканала рассказали о вкладе в развитие Тюменской области

С 2018 года компания «Росводоканал Тюмень» успешно реализует концессионное соглашение, направленное на повышение качества и надежности систем водоснабжения и водоотведения. За шесть лет было переложено множество сетей, внедрена эффективная система транспортировки воды, а также выявлен ряд незаконных подключений. В результате потери воды снизились на 10% и достигли рекордно низкого уровня в 8,2%. Этот показатель считается одним из лучших в стране. Кроме того, компания уделяет особое внимание вопросам охраны окружающей среды. Снижение потерь воды позволило уменьшить объем ее подачи в сеть, что обеспечивает полное доведение ресурса до потребителей.