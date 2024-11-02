Сделайте что-нибудь! Тюменцев пугает вид жутко обмелевшей Туры. Видео

Тюменцев пугает вид жутко обмелевшей Туры

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Тура в Тюмени сейчас глаз не радует. По реке уже можно пройти пешком, так как на некоторых участках образовались островки суши. Многих горожан такое зрелище пугает. А вдруг ситуация будет только усугубляться?

По оценке специалистов, уровень воды в Туре сейчас держится на уровне в -55 сантиметров. 26-го октября, по сообщениям Тюменского ЦГМС, уровень воды достигал -50 сантиметров. Напомним, что минимальный показатель уровня воды в Туре составляет -95 сантиметров, он был зарегистрирован в прошлом году. «За минувшую неделю местами есть снижение, но незначительное. В целом ситуация уже ненормальная, реке не хватает питания», — указывает гидрограф Валерий Заруба. Видео: Скриншот cam72.su . Специалист солидарен с мнением ЦГСМ касательно того, что в дальнейшем уровень будет зависеть от выпадающих осадков на южном Урале и в Тюменской области. Однако сложившейся ситуацией и низким уровнем воды, по мнению эксперта, благоволит проведению работ по очистке дна от топляка, а также прочистке русла реки, что поможет избавиться от иловых отложений. «Реку чистить нужно в любом случае. Отчасти, это поможет реке „почувствовать себя лучше“, к тому же может и подняться уровень воды», — считает Заруба. Состояние Туры уже пугает тюменцев, которым второй год подряд приходится смотреть на оголенное дно реки. Горожане также считают, что ситуацией стоит воспользоваться для того, чтобы очистить реку. Набережную реки Туры в Тюмени ревитализируют. Что изменится? Узнать подробнее Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени появятся два бесплатных пляжа. Один из них планируют обустроить в районе озера Нижнее Кривое, на 10-м километре Салаирского тракта. Читайте также: Критическая ситуация: обмеление тюменской Туры достигло экстремальных показателей Это катастрофа! Тюменская Тура может обновить рекорд по минимальному уровню воды Дальше — страшнее! Тюменская Тура экстремально мелеет. ВИДЕО