Специалисты росводоканала построят новую насосную станцию в поселке Боровский

Posted 5 ноября, 10:38
Published 5 ноября, 10:38
Modified 5 ноября, 10:46
Updated 5 ноября, 10:46
Производительность станции 11 889 м³/сутки обеспечат шесть вертикальных многоступенчатых насосов. Пять из них будут основными и один — резервным. Это гарантирует надежность и бесперебойность подачи воды в населённые пункты даже в дни максимального водоразборбора.
Насосы, которые мы устанавливаем на эту станцию, оснащены системой каскадного управления с использованием индивидуальных частотных приводов. Это позволит в режиме реального времени адаптировать работу оборудования к изменению объёмов потребления воды. Абоненты получат стабильный напор воды в домах, а трубопроводная система будет защищена от перепадов давления и, следовательно, гидравлических ударов и вызванных ими повреждений. Проект предусматривает систему удаленного диспетчерского контроля, — рассказал главный инженер «Росводоканал Тюмень» Виталий Гурский.
Одновременно продолжается и возведение водопроводных сетей, которые соединят городскую и поселковую системы водоснабжения. Завершение проекта запланировано на 2025 год.
Отметим, предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7,2 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тихорецке, Томске, Тюмени и Тюменском районе. Ежегодно специалисты предприятия подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 650 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 24 тысячи км водопроводных и канализационных сетей. На долю «Росводоканала» приходится 30% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами.
Предприятие обслуживает более 3,5 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения в Тюменской агломерации. 80% водопроводных труб выполнены из современных полимерных материалов. За последние 5 лет удалось на 60% снизить число повреждений сетей и на 55% уменьшить количество аварийных отключений воды. Кроме того, «Росводоканал» следует международным принципам ESG. Так, с 2010 по 2023 годы на природоохранную деятельность было направлено свыше 6,1 миллиардов рублей.