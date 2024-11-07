Опасное противостояние: нужны ли охранникам в тюменских школах пистолеты?

Posted 7 ноября, 07:41
Published 7 ноября, 07:41
Modified 7 ноября, 07:43
Updated 7 ноября, 07:43
В школах Тюмени, как и в других российских образовательных учреждениях, планируется ввести новые требования к безопасности. В частности, охранников обяжут носить огнестрельное оружие и бронежилеты. В текущем году в российских школах произошло значительно число чрезвычайных происшествий, в связи с чем было принято решение ужесточить правила для охранников. С 1 января 2025 года все охранники должны будут иметь при себе оружие, бронежилеты и шлемы на случай чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, сотрудники частных охранных фирм обязаны будут пройти дополнительную физическую подготовку и получить специальное разрешение на ношение оружия. Однако в своей повседневной работе они должны будут использовать резиновые дубинки и наручники.
Пока тюменцы спорят о том, допустимо ли присутствие вооруженного человека в школе, сотрудники сферы образования и охраны гадают, на чей же карман ляжет ответственность по закупке оружия и обучению охранников. Но обо всем по порядку.
Уже на сегодняшний день обстановка в школах города Тюмени значительно отличается от того, что было пять лет назад. Если прежде любой человек мог зайти в учебное заведение, то сейчас доступ ограничен контрольно-пропускным пунктом и охранником, который не имеет права пускать внутрь даже родителей без соответствующего разрешения. Другой вопрос — выполняет он эти требования или нет.
Но, согласно закону, образовательные учреждения обязаны обеспечивать безопасность детей во время учебного процесса, об этом «нашему городу» рассказал тюменский юрист Илья Савченко.
«У нас по закону все организации, где возможно массовое поражение при терактах, должны быть охраняемы силами частных охранных компаний — ЧОПов. К тому же в соответствии с пунктом 6 статьи 28 ФЗ № 273 от 29.12.2012 образовательные учреждения обязаны обеспечивать безопасность детей в ходе учебного процесса. В школы, по сути, нанимаются те же сотрудники, что и для охраны ТРЦ и так далее. Это обученные люди, но уровень подготовки базовый. Они не умеют стрелять, и их обязанность — вызвать силовиков, а не противостоять „злодею“ самостоятельно.», — говорит юрист.
В Тюмени более 7 десятков таких компаний работают на контрактной основе в школах. Обычно в каждой школе есть два поста охраны — один у входа, другой на первом этаже. Однако ни у одного из них нет пистолетов, их главное оружие — тревожная кнопка.Школьных охранников учат в случае ЧС использовать эти сигнальные устройства, после их активации сотрудники Росгвардии должны оперативно прибыть на место.
Такое положение школьных охранников уже вызвало вопросы и у тюменских депутатов, они предлагали выдать охранникам летальное оружие, но это предложение было отвергнуто. Как отмечал Петр Вагин, ранее занимавший пост замглавы тюменской администрации, можно было бы посадить в школы целую вооруженную группу, но это невозможно.
С ним солидарна и директор департамента образования администрации города Ольга Тренина. Также она обозначила, что средства для охраны школ выделяются из городского бюджета.
«В школах работают видеокамеры, контрольно-пропускные пункты. Бюджетом Тюмени предусмотрено усиление охранных функций», — отметила Тренина.
А потому вполне вероятно, что и в случае с внедрением вооруженной охраны, чего уже не избежать, траты на эти цели могут лечь на плечи горадминистрации. Отметим, что ежегодно на охрану школ тратятся десятки миллионов рублей.
Некоторые тюменцы сейчас возмущены тем, что их ребенка в школе будет встречать человек с пистолетом. Другие же считают, что так в учебном заведении будет безопаснее. Примечательно, что и эксперты, опрошенные «Нашим городом» разделились во мнениях.
Одним из главных аргументов в пользу введения вооружённой охраны в школах является повышение безопасности учеников и преподавателей. В условиях, когда на фоне ряда инцидентов в школах различных регионов страны и мира сохраняется риск террористических атак или нападений, такого мнения придерживаться сотрудник одного из тюменских ЧОПов Иван Егоров.
«Наличие охранников с оружием может сдерживать нехороших людей от противоправных действий. Вооружённые охранники смогут оперативно реагировать на угрозы и пресекать возможные инциденты, что особенно важно для крупных школ, где обучение проходят сотни детей. Когда происходит что-то жуткое, действовать нужно сразу, а не нажимать на кнопку и прятаться под стол», — считает Егоров.
Вместе с тем, как говорит специалист по безопасности жизнедеятельности Надежда Тихоненко, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, будь то нападение на школу или появление подозрительных лиц, вооружённые охранники способны реагировать быстрее, чем обычные службы безопасности. Это может спасти время до прибытия полиции и оказаться решающим фактором для предотвращения трагедии. Вооружённая охрана может эффективно задержать нападающих до прибытия оперативных служб.
Также специалисты считают, что наличие вооружённой охраны в школах может повысить уверенность родителей в безопасности их детей. Зная, что в школе работают профессионалы, способные защитить учеников, родители могут меньше беспокоиться и чувствовать себя спокойнее. Для самих учеников это также может быть важным фактором.
Еще один положительный фактор, выделенный экспертами, это дисциплина. Наличие вооружённой охраны на территории школы может дисциплинировать не только посторонних лиц, но и самих учеников, способствуя поддержанию общественного порядка. Чаще всего такие меры оказывают сдерживающее влияние на правонарушителей, в том числе тех, кто может попытаться пронести на территорию школы запрещённые предметы или устроить драку. Охрана может служить напоминанием о строгих правилах и обеспечить более безопасную среду для учёбы.
Однако для некоторых оружие в школе — это дикость. Как говорит психолог Петр Зосимов, одним из существенных минусов является возможное негативное воздействие на психологическое состояние детей.
«Вид охранников с оружием в образовательном учреждении может вызывать у учеников страх или беспокойство. В некоторых случаях дети могут чувствовать себя менее свободно, что будет негативно сказываться на их эмоциональном состоянии. Для младших школьников постоянное присутствие вооружённой охраны может стать источником стресса», — говорит специалист.
Зосимов также считает, что присутствие вооружённой охраны может негативно сказаться на атмосфере в школе, особенно если ученики начинают воспринимать школу не как место для учёбы, а как объект охраны. Это может вызвать ощущение несвободы и сковывать учащихся, мешая нормальному учебному процессу. Важно, чтобы в школе создавалась среда, способствующая не только безопасности, но и психологическому комфорту учеников и учителей.
Специалист местной службы безопасности Дмитрий Баженов считает, что введение вооружённой охраны в школы может создать риск эскалации конфликтных ситуаций. Вооружённые охранники могут стать мишенью для нападений, что только усугубит ситуацию.
В сложных ситуациях, когда требуется грамотная деэскалация, наличие оружия у охранника может сыграть противоположную роль. Возникает риск того, что в напряжённой обстановке оружие будет использовано или направлено на того, кто не представляет реальной угрозы», — считает эксперт.
Также Баженов говорит о том, что при вооружении школьной охраны имеются риски: от его случайного использования до утечки или попадания в руки тех, кто не подготовлен к его обращению. Для школ, где находятся дети, это особенно опасно, так как даже случайная ошибка может привести к серьёзным последствиям.
Специалисты также говорят спорной эффективности вводимой меры. В ряде случаев вооружённая охрана может не справиться с потенциальными угрозами, если их характер выходит за рамки компетенции охранников. Например, во время массовых беспорядков или террористической атаки охранники могут оказаться неподготовленными к противодействию угрозам. Это создаёт иллюзию безопасности, которая на деле не обеспечивается полностью.
Отметим, что по данным опроса «Нашего города» 65% горожан против того, чтобы школьные охранники получили оружие. При этом 83% респондентов считают, что сейчас в школах особо не обеспечена безопасность.
Вне зависимости от позиции по вопросу вооружения охраны в школах, эксперты выделили и ряд альтернативных мер, которые могут повысить безопасность в школах с меньшими рисками. К ним относятся:
Повышение уровня подготовки персонала. Вместо того чтобы вводить вооружённую охрану, школы могут усилить уровень подготовки сотрудников, включая обучение по противодействию ЧС. Например, проведение регулярных тренировок, направленных на работу с учениками в случае возникновения угрозы.
Технические средства контроля. Системы видеонаблюдения, современные системы контроля доступа и «умные» сигнализации помогут обеспечивать высокий уровень безопасности без привлечения вооружённой охраны. Эти системы позволяют отслеживать происходящее на территории школы в режиме реального времени и при необходимости передавать информацию в правоохранительные органы.
Психологическая поддержка и профилактика. Создание безопасной и комфортной среды может значительно снизить риски возникновения опасных ситуаций в школах. Введение программ психологической поддержки, профилактика буллинга и других деструктивных явлений помогут детям чувствовать себя в безопасности.
Сейчас вооружённая охрана в школах Тюмени — это спорное решение, которое имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, она способна обеспечить защиту от угроз, с другой — может привести к дополнительным рискам и вызвать негативные последствия для психологического состояния учеников. Однако решение уже принято «наверху», а потому остаются только надеяться на лучшее и наблюдать за реализацией.
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