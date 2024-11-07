Опасное противостояние: нужны ли охранникам в тюменских школах пистолеты?

Уже на сегодняшний день обстановка в школах города Тюмени значительно отличается от того, что было пять лет назад. Если прежде любой человек мог зайти в учебное заведение, то сейчас доступ ограничен контрольно-пропускным пунктом и охранником, который не имеет права пускать внутрь даже родителей без соответствующего разрешения. Другой вопрос — выполняет он эти требования или нет.