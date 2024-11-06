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Posted 6 ноября, 06:11

Published 6 ноября, 06:11

Modified 6 ноября, 06:13

Updated 6 ноября, 06:13

В Тюмени госпитализируют пациентов с опасным заболеванием.

Убийственные вирусы: в Тюмени госпитализируют пациентов с опасным заболеванием

6 ноября 2024, 06:11
Фото: 1MI. В Тюмени госпитализируют пациентов с опасным заболеванием.

В Тюмени госпитализируют пациентов с опасным заболеванием

Сюжет
Коронавирус
По оценкам врачей, в Тюменской области сейчас начинается опасный эпидемиологический сезон. Жители региона могут заразиться гриппом и коронавирусом, последствия которых могут быть критическими.

Эпидемиологическая обстановка в Тюменской области

По данным регионального Роспотребнадзора, жители Тюменской области стали реже заражаться ОРВИ, однако при этом выросла заболеваемость коронавирусом, а с ней и численность госпитализаций. Так, за последнюю неделю COVID-19 выявили у 422 человек, 51 пациента госпитализировали. Отметим, что неделей ранее заразившихся было 402, как говорит врач-инфекционист Геннадий Уманский, сейчас в регионе отмечается резкий скачок заболеваемости, связанный с сезонностью.

«С наступлением холодов часто поднимается заболеваемость, что характерно для коронавируса и гриппа. Вместе с тем все еще фиксируются случаи микроплазменной пневмонии», — сообщал врач.

По словам врача, симптомы гриппа коронавируса и уже начавшейся пневмонии могут быть сходными, а потому пациентам сейчас критически важно своевременно начинать лечение, так как осложнения могут привести к летальному исходу.

«Многие уже привыкли к этим вирусам и не считают их опасными. Хотя на деле ухудшение может наступить достаточно резко, а потому любая температура, насморк или кашель должны стать причиной для особого внимания к своему состоянию», — советует Уманский.
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Риски и опасности гриппа

По данным Роспотребнадзора, вирусы гриппа пока в регионе не циркулируют. Однако сезон активности вируса уже начался. Врач напоминает о том, что вирус гриппа имеет высокий уровень мутации. Это означает, что каждый год могут появляться новые штаммы, которые могут быть более устойчивыми к иммунному ответу человека.

Еще одной угрозой является способность гриппа вызывать осложнения. В некоторых случаях инфекция может приводить к пневмонии, особенно у людей с ослабленным иммунитетом, пожилых людей, а также у детей и беременных женщин. Вирус может вызвать тяжелые воспалительные процессы в легких, что иногда приводит к летальному исходу. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно от гриппа погибают тысячи людей по всему миру, несмотря на использование вакцин.

«А начинается все с кашля и насморка. Поэтому рекомендуется при возникновении симптомов заболевания остаться дома и начать лечение», — указывает Уманский.
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Штамм коронавируса FLiRT: особенности и риски

В стране уже активно распространяется штамм коронавируса FLiRT, который представляет собой мутацию вируса SARS-CoV-2. Он получил свое название из-за уникальных структурных изменений в спайк-белке, который помогает вирусу проникать в клетки человека. Эти изменения делают вирус более заразным, но одновременно значительно усложняют разработку иммунитета как у людей, уже перенесших COVID-19, так и у тех, кто получил вакцинацию.

«Одной из наиболее тревожных особенностей штамма Flirt является его способность избегать некоторых защитных механизмов иммунной системы. Вирус может проникать в клетки быстрее и с большей эффективностью, что приводит к более быстрому развитию болезни и повышает шансы на развитие тяжелых форм заболевания», — объясняет врач.

Штамм Flirt, по словам инфекциониста, также вызывает некоторые изменения в клинической картине заболевания. Пациенты, инфицированные этим вирусом, чаще сталкиваются с более выраженной гипоксемией — снижением уровня кислорода в крови.

Это может привести к тому, что у пациентов будет развиваться более тяжелая форма пневмонии, требующая интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. В некоторых случаях у пациентов с Flirt-штаммом наблюдаются более продолжительные и тяжелые симптомы, которые могут сохраняться в течение нескольких недель, создавая риски для здоровья даже после выздоровления.

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Двойной урон

Еще одной важной опасностью является способность вирусов гриппа и коронавирусов взаимодействовать. В последние годы наблюдается тенденция к распространению одновременно нескольких вирусных инфекций, что может привести к серьезным осложнениям у инфицированных пациентов. Одновременное заражение гриппом и COVID-19 может усилить патологические изменения в организме и значительно ухудшить состояние человека.

Вирусы могут ослабить иммунный ответ друг друга или, наоборот, способствовать развитию более тяжелых форм заболевания. Исследования показывают, что люди, зараженные и гриппом, и коронавирусом, могут иметь более высокие риски развития острых респираторных заболеваний, требующих госпитализации.

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Профилактика и лечение

Для предотвращения заболеваний, вызванных как вирусом гриппа, так и коронавирусом, важнейшими мерами являются вакцинация, соблюдение гигиены и социальное дистанцирование в периоды эпидемий.

Вакцинация — это основной метод борьбы с вирусами гриппа и коронавируса. Вакцинация рекомендуется ежегодно, особенно для уязвимых групп населения, таких как пожилые люди, дети и люди с хроническими заболеваниями. Однако важно помнить, что эффективность вакцин может снижаться с течением времени, и требуется регулярная ревакцинация.

Кроме того, важно соблюдать личную гигиену, регулярно мыть руки, носить маски в общественных местах и избегать скоплений людей, чтобы минимизировать риск заражения.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в поликлиниках областной столицы наблюдаются очереди из пациентов с насморком и больным горлом.

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