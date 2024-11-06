Убийственные вирусы: в Тюмени госпитализируют пациентов с опасным заболеванием

Еще одной угрозой является способность гриппа вызывать осложнения. В некоторых случаях инфекция может приводить к пневмонии, особенно у людей с ослабленным иммунитетом, пожилых людей, а также у детей и беременных женщин. Вирус может вызвать тяжелые воспалительные процессы в легких, что иногда приводит к летальному исходу. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно от гриппа погибают тысячи людей по всему миру, несмотря на использование вакцин.