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Posted 6 ноября, 06:21

Published 6 ноября, 06:21

Modified 6 ноября, 06:23

Updated 6 ноября, 06:23

В Тюменской области в 1,5 раза выросло число заболевших COVID-19

В Тюменской области в 1,5 раза выросло число заболевших COVID-19

6 ноября 2024, 06:21
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
За неделю с 29 октября по 5 ноября коронавирусную инфекцию выявили у 422 жителей региона. Для сравнения, за неделю с 8 по 15 октября было зарегистрировано 258 случаев. Преимущественно циркулирует штамм омикрон.

По данным оперативного штаба, увеличилось и число госпитализаций — в больницы попали более 50 человек. Неделей ранее — 33 человека. Летальных случаев не зафиксировано.

Что касается заболеваемости гриппом и ОРВИ, то по данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, в регионе за последнюю неделю, с 28 октября по 3 ноября, зарегистрировано снижение числа заболевших на 19,5%.

«В структуре установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии, вирусы гриппа не циркулируют», — пояснили в ведомстве.
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Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени пожаловались на огромные очереди в фильтрах городских поликлиник. По словам пациентов, приема врача приходилось ждать по два часа.

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