В Тюменской области в 1,5 раза выросло число заболевших COVID-19

Posted 6 ноября, 06:21
Published 6 ноября, 06:21
Modified 6 ноября, 06:23
Updated 6 ноября, 06:23
По данным оперативного штаба, увеличилось и число госпитализаций — в больницы попали более 50 человек. Неделей ранее — 33 человека. Летальных случаев не зафиксировано.
Что касается заболеваемости гриппом и ОРВИ, то по данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, в регионе за последнюю неделю, с 28 октября по 3 ноября, зарегистрировано снижение числа заболевших на 19,5%.
«В структуре установленных респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии, вирусы гриппа не циркулируют», — пояснили в ведомстве.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени пожаловались на огромные очереди в фильтрах городских поликлиник. По словам пациентов, приема врача приходилось ждать по два часа.