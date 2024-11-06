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Posted 6 ноября, 12:07

Published 6 ноября, 12:07

Modified 6 ноября, 12:22

Updated 6 ноября, 12:22

Тюменский замгубернатора останется в СИЗО до конца зимы

Еще посидит. Тюменский замгубернатора останется в СИЗО до конца зимы

6 ноября 2024, 12:07
Фото: 1MI.

Тюменский замгубернатора останется в СИЗО до конца зимы

Суд продлил срок заключения под стражей тюменскому замгубернатора Вячеславу Вахрину. Он останется за решеткой до начала февраля.

По мнению суда, Вахрин и его подельник — бизнесмен Гоцык должны остаться под стражей, поскольку в случае освобождения могут попытаться сбежать или оказывать давление на свидетелей. При этом оба подсудимых просили изменить меру пресечения, а следствие при этом обвинили в волоките и медленных темпах расследования. Суд в просьбах отказал.

Напомню, что Вячеслав Вахрин и Алексей Гоцык обвиняются в получении и дачи взятки в особо крупном размере. Фигуранты дела подтвердили факт взятки. По данным следствия, в декабре 2022 года Вахрин получил от бизнесмена взятку в размере 18 миллионов 760 тысяч рублей при приобретении двух квартир в Тюмени за содействие компании предпринимателя с использованием своего служебного положения.

Ранее сообщалось о том, что тюменские пассажиры и таксисты научились обманывать друг друга.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Взятка
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