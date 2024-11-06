Еще посидит. Тюменский замгубернатора останется в СИЗО до конца зимы

Posted 6 ноября, 12:07
Published 6 ноября, 12:07
Modified 6 ноября, 12:22
Updated 6 ноября, 12:22
По мнению суда, Вахрин и его подельник — бизнесмен Гоцык должны остаться под стражей, поскольку в случае освобождения могут попытаться сбежать или оказывать давление на свидетелей. При этом оба подсудимых просили изменить меру пресечения, а следствие при этом обвинили в волоките и медленных темпах расследования. Суд в просьбах отказал.
Напомню, что Вячеслав Вахрин и Алексей Гоцык обвиняются в получении и дачи взятки в особо крупном размере. Фигуранты дела подтвердили факт взятки. По данным следствия, в декабре 2022 года Вахрин получил от бизнесмена взятку в размере 18 миллионов 760 тысяч рублей при приобретении двух квартир в Тюмени за содействие компании предпринимателя с использованием своего служебного положения.