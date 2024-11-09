Стали известны цены на услуги в тюменском крематории

Для сравнения, минимальный набор ритуальных услуг, в который входят сбор документов и самая простая атрибутика, при традиционных похоронах обходится минимум в 30 тысяч рублей. В частности, за эконом-вариант похорон, в состав которых входят гроб оббитый тканью с подушкой и покрывалом, социальный крест, табличка с ФИО, автокатафалк до кладбища придется заплатить почти 15 тысяч рублей.