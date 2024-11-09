Стали известны цены на услуги в тюменском крематории

Posted 9 ноября, 10:39
Published 9 ноября, 10:39
Modified 9 ноября, 10:41
Updated 9 ноября, 10:41
По данным тюменских тг-каналов, стоимость кремации, аренды прощального зала и предоставление транспорта составляет порядка 30 тысяч рублей. Цена самого дешевого гроба начинается от 6 тысяч рублей, урн для праха — от 2,5 тысячи рублей.
Для сравнения, минимальный набор ритуальных услуг, в который входят сбор документов и самая простая атрибутика, при традиционных похоронах обходится минимум в 30 тысяч рублей. В частности, за эконом-вариант похорон, в состав которых входят гроб оббитый тканью с подушкой и покрывалом, социальный крест, табличка с ФИО, автокатафалк до кладбища придется заплатить почти 15 тысяч рублей.
Стандартный комплекс с копкой могилы, услугой помощи в захоронении (установка креста, опускание гроба и т. д.) обойдется уже 42,8 тысячи рублей. За комплекс услуг с подготовкой документов придется отдать от 55,6 до 100 тысяч рублей.
Стоимость поминальной трапезы в среднем составляет 600—650 рублей на человека. Меню — традиционное: блины, кутья, суп и второе блюдо, компот. Алкоголь и пироги докупаются дополнительно.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени уже поделились первыми впечатлениями после посещения крематория. На данный момент все отзывы положительные.