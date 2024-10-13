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Posted 13 октября, 09:04

Published 13 октября, 09:04

Modified 13 октября, 11:06

Updated 13 октября, 11:06

В Тюмени за 22,7 миллиона рублей благоустроят кладбище, где похоронены бойцы СВО

На благоустройство кладбища, где похоронены бойцы СВО, потратят миллионы рублей

13 октября 2024, 09:04
Фото: 1MI

В Тюмени за 22,7 миллиона рублей благоустроят кладбище, где похоронены бойцы СВО

Сюжет
Благоустройство
Тюменские власти определились с выбором порядной организации которая займется работами на секторе № 28 кладбища Червишевское-5. Контракт стоимостью 22,7 миллиона рублей заключен с компанией «Стройгрупп».

Согласно документам, опубликованным на портале Госзакупки, подрядчик в срок до 15 ноября должен будет обустроить тротуары, оборудовать парковку выполнить работу по озеленению территории.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в четвертом квартале этого года откроют крематорий. Строительство объекта в настоящее время завершено, уже получено заключение о соответствии проекту. Работы по возведению крематория в Тюмени велись с 2023 года.

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