На благоустройство кладбища, где похоронены бойцы СВО, потратят миллионы рублей

Posted 13 октября, 09:04
Published 13 октября, 09:04
Modified 13 октября, 11:06
Updated 13 октября, 11:06
Согласно документам, опубликованным на портале Госзакупки, подрядчик в срок до 15 ноября должен будет обустроить тротуары, оборудовать парковку выполнить работу по озеленению территории.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в четвертом квартале этого года откроют крематорий. Строительство объекта в настоящее время завершено, уже получено заключение о соответствии проекту. Работы по возведению крематория в Тюмени велись с 2023 года.