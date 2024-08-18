Итоги недели: 80-летие Тюменской области, попавшие в плен тюменцы и новый транспорт

Известно, что Владислав Кычков был захвачен в плен ВСУ 6 августа во время боев с подразделениями Вооруженных сил Украины на территории Курской области. Сына по опубликованному в сети видеоролику с пленными опознала его мама. Родители Кирилла Филипа также нашли в сети фотографию с военнопленными, в числе которых был их сын. Также опознала племянника на фото с пленными тетя Владимира Сироткина.