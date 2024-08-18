Итоги недели: 80-летие Тюменской области, попавшие в плен тюменцы и новый транспорт

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
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Updated Сегодня, 12:58
14 августа, в день 80-летия Тюменской области, в Тюмени прошла ежегодная встреча губернатора Тюменской области Александра Моора с журналистами. Глава региона отчитался об успехах, достигнутых за последние пять лет, а также рассказал о проблемах, в том числе о взяточничестве и мошенничестве.
Губернатор сообщил, что за последние пять лет в регионе было построено 32 школы и 19 детских садов. В настоящее время идут работы по строительству еще пяти школ.
Также Александр Моор рассказал о модернизации объектов первичного звена здравоохранения. Так, с 2019 года в регионе было отремонтировано 22 таких учреждения. Также регион активно занимается обеспечением врачей автомобилями для оказания оперативной помощи. Поднял Моор и тему расселения аварийного жилья. Губернатор рассказал, что с 2019 года было расселено более 253 тысяч квадратных метров таких объектов. 15 650 человек смогли в рамках программы по переселению улучшить свои жилищные условия.
Отметил Александр Моор и успех региона в области инвестиционной политики. С 2019 по 2023 год объем вложений в основной капитал достиг 1 млрд 521 млн 289,8 тысячи рублей. И уже в четвертый раз Тюменская область заняла 3 место в общероссийском рейтинге инвестиционного климата.
Также глава региона рассказал об ущербе от самого масштабного паводка в истории региона, прокомментировал помощь Тюменской области Краснодону и важные федеральные инициативы.
В завершение праздничной пресс-конференции Александр Моор ответил на вопрос подписчика тг-канала информационного центра правительства Тюменской области. Житель региона спросил: «Вы постоянно говорите про землю счастливых людей, а сейчас, после санкций, остается ли Тюменская область землей счастливых людей?».
«Мы еще более счастливыми стали, мне кажется, после всех этих санкций. Потому что верим в себя, верим в наше будущее! Но мне больше всего нравится, что позволяет людям считать себя счастливыми, на что они в своей жизни опираются. Три вещи. Люди счастливы, потому что есть семья. Люди счастливы, когда они здоровы и здоровы их близкие. И люди счастливы, когда у них есть дети», — подчеркнул Моор.
И добавил, что население Тюменской области планомерно растет: за пять лет в регионе стало на 61 352 жителей больше.
На этой неделе в Тюменской области проходили праздничные мероприятия, посвященные 80-летию региона. На организацию торжественных мероприятий и выступление артистов потратили более 36 миллионов рублей. Денежные средства на праздник предоставили представители бизнеса. Из областной казны средства на эти цели не выделялись.
Самыми большими статьями расходов на юбилее области стали установка звукового, сценического и светового оборудования — 12,9 миллиона рублей, концерт российской певицы Валерии — 5,7 миллиона рублей, пошив более 200 костюмов для, хореографических коллективов — 4,9 миллиона рублей, доставка, монтаж и демонтаж светодиодного экрана — 3,5 миллиона рублей, изготовление декорации «подвесные буквы» — 1,8 миллиона рублей.
Имена меценатов, за чей счет был организован праздник держатся в секрете. Известно, что концертное выступление Валерии, состоявшееся 16 августа на площади 400-летия Тюмени, оплатила местная структура компании «Фармасинтез».
Трое тюменских срочников, проходивших службу в военной части на территории Курской области, могут находиться в украинском плену.
Речь идет о 20-летних Владиславе Кычкове, Кирилле Филипе и Владимире Сироткине. Бойцы проходили службу в военной части, расположенной на территории Курской области. В начале августа все трое солдат перестали выходить на связь с семьями.
Известно, что Владислав Кычков был захвачен в плен ВСУ 6 августа во время боев с подразделениями Вооруженных сил Украины на территории Курской области. Сына по опубликованному в сети видеоролику с пленными опознала его мама. Родители Кирилла Филипа также нашли в сети фотографию с военнопленными, в числе которых был их сын. Также опознала племянника на фото с пленными тетя Владимира Сироткина.
В настоящее время семьи захваченных в плен тюменских солдат занимаются поиском людей, родные которых также попали в плен в Курской области. Также тюменцы намерены обращаться в Минобороны.
В Тюмени уже давно не хватает водителей автобусов. Глава города Максим Афанасьев связывал это явление с низкими зарплатами. Но оказалось, что проблема не только в этом — многих водителей уволиться вынуждают внутренние «устои» ТПАТП №1 и боязнь за безопасность пассажиров.
Один из таких водителей — Евгений Шмонин. Он работал водителем городских автобусов с 2018 по 2023 год. Мужчина решился рассказать «Нашему городу», какие проблемы на самом деле есть в главном транспортном предприятии города.
«Я был универсальным рабочим, куда направят туда и поеду. Зарплата постепенно росла, тарифную ставку поднимали с 118 рублей до 196 рублей. К тому же график был удобным, я работал 2/2, мне так было удобно, кто-то работал 5/2. Зарплата выходила в районе 65-75 тысяч рублей. Я вырабатывал где-то 220 часов при условной норме в 160-180», — рассказывает Евгений.
Хоть при таком графике приходилось порою работать с 5:50 утра до 00:02, и даже с учетом роста тарифной ставки приходилось перерабатывать. Однако мужчина готов был работать и в таких условиях. Проблемы, по словам экс-водителя, начались когда глава ТПАТП №1 Александр Пискулин ушел на пенсию, а его место занял Роман Шулепов.
«При Пискулине хорошо работа шла. Все осмотры вовремя проводились, график у всех был корректный и автобусы соответствовали стандартам, но потом пришел новый руководитель и началась волна оттока кадров», — говорит Шмонин.
Евгений рассказал, что одной из причин его увольнения стало отсутствие безопасности при перевозке пассажиров. Руководство просто не обращало внимания на существующие технические проблемы.
Причиной оттока кадров стало и отношение к сотрудникам. Евгению изменили комфортный график на формат 5/2 и выставили ограничения, теперь он мог работать не более 180 часов, что сократило его доход. К тому же, по словам мужчины, в ТПАТП №1 стало расцветать кумовство и коррупция, а на жалобы сотрудников руководители особо не реагировали, указывая недовольным на дверь.
Однако глава транспортного предприятия Роман Шулепов, говоря о дефиците водителей и текучке кадров, отмечал, что сотрудники увольняются из-за желания улучшить условия труда, больше зарабатывать и продвигаться по карьерной лестнице.
Тюменскую реку Туру оздоравливать в ближайшее время не будут. Из-за казуса в законодательстве власти Тюменской области не могут финансировать проведение данного мероприятия. Об этом «Нашему Городу» сообщили в информационном центре правительства региона.
Согласно Водному Кодексу РФ, Тура является федеральной собственностью и трансграничным водным объектом (протекает на территории двух субъектов — Свердловской и Тюменской областей). Соответственно все мероприятия по оздоровлению реки могут быть профинансированы исключительно за счет средств бюджета РФ.
По данным властей, в минувшем году в рамках формирования перечня мероприятий объединенного федерального проекта по экологическому оздоровлению водных объектов России правительством области в адрес Нижне-Обского бассейнового водного управления (территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов) было направлено предложение по включению мероприятия по расчистке Туры в границах города Тюмени на участке ориентировочной протяженностью 30,1 километра в перечень мероприятий проекта.
Предварительная стоимость мероприятий по оздоровлению реки, составила 2,5 миллиарда рублей.
«В настоящее время федеральными органами исполнительной власти проводится работа по формированию предварительного перечня мероприятий федерального проекта „Вода России“ национального проекта „Экологическое благополучие“. В июле 2024 года в Федеральное агентство водных ресурсов дополнительно были направлены предложения о рассмотрении возможности включения мероприятия по расчистке реки Тура в национальный проект. Решение до настоящего времени не принято», — пояснили в инфоцентре.
Соответственно, на данный момент каких либо мер по оздоровлению Туры и минимизации обмеления не предпринимается.
Урбанисты говорят, что Тюмень нуждается в новом виде общественного транспорта. На существующие автобусы уже приходится колоссальная нагрузка, а дорожная сеть нуждается в реконструкции. О том же говорят и власти региона, сообщившие, что горожан будут перевозить не только автобусами и маршрутками.
Урбанист Никита Мельников говорит о том, что действующую автобусную сеть в городе достаточно проблемно реконструировать особенно с учетом активного разрастания города. А современный большой город требует современных решений транспортных проблем.
Вопрос строительства метров Тюмени поднимался не однократно. Однако работа с непростой почвой региона потребует крупных затрат, а многие специалисты вовсе говорят о невозможности организации подземного транспорта на тюменской территории. Трамваев в Тюмени тоже не будет. Что же тогда делать?
Выход уже найден, в городе все же появится метро, но наземное. Такой вид транспорта называют метробусами. Они ездят по выделенным территориям с более высокой скоростью, сравнимой с темпом движения скоростного трамвая.
Однако эти транспортные средства по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города Тюмени появятся только к 2040 году.