Таинственное Суперлуние: над Тюменью взойдет «Осетровая Луна»

Суперлуние 19 августа произойдет в 23:26 по тюменскому времени и станет первым из четырех Суперлуний 2024 года. В ночь с 19 на 20 августа Луна пройдет на расстоянии 90% от своего максимального сближения с Землей, благодаря чему будет создаваться иллюзия того, что спутник на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.