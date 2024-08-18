Таинственное Суперлуние: над Тюменью взойдет «Осетровая Луна»

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
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Updated Сегодня, 10:59
Название произошло от индейских племен, которые в это время года ловили осетров в Великих озерах и других крупных водоемах.
Суперлуние 19 августа произойдет в 23:26 по тюменскому времени и станет первым из четырех Суперлуний 2024 года. В ночь с 19 на 20 августа Луна пройдет на расстоянии 90% от своего максимального сближения с Землей, благодаря чему будет создаваться иллюзия того, что спутник на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.
Суперлуния не являются редкостью и могут возникать три-четыре раза в год. В этом году ожидается четыре Суперлуния: 19 августа, 17 сентября, 17 октября и 15 ноября. Однако первое Суперлуние этого года будет особенным — так как совпадет с «Осетровой Луной».
19 августа полнолуние пройдет под управлением Урана — планеты, которая отвечает за будущее, молодость, новизну, нестандартность.
Наука однозначна в своей оценке возможных эффектов Суперлуния на природу и человека: их нет. Ученые считают, что между Суперлунием и, в частности, землетрясениями и цунами нет никакой связи. Однако у эзотериков иное мнение.
Именно поэтому в день Суперлуния стоит следить за своими эмоциями, не поддаваться импульсам, соблюдать меры предосторожности (особенно при обращении с огнем и электроприборами), не конфликтовать и не выяснять отношения.
Также эксперты считают, что не стоит начинать в Суперлуние новые дела (особенно связанные с финансами) и проекты и давать деньги в долг.
Астрологи советуют провести день Суперлуния на природе, устроить в этот день шопинг или посетить косметолога. Также эксперты рекомендуют проводить ритуалы для привлечения удачи и загадывать желания.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области в ночь с 12 на 13 августа стали свидетелями редкого природного явления — полярного сияния. Разноцветные всполохи в небе наблюдали жители Сорокинского и Бердюжского районов.