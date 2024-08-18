Тюменские кофейни подняли цены на напитки

В Тюмени подорожал кофе на 15%

В среднем стоимость порции кофе увеличилась от 15 до 27 рублей. В частности, средняя цена американо за год выросла со 157 до 172 рублей, капучино — со 189 до 213 рублей, латте — со 180 до 207 рублей, эспрессо — со 154 до 167 рублей.