Тюменские кофейни подняли цены на напитки

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Как пояснили аналитики «Контур.Маркета», на рост цен влияние оказали неурожай кофейного зерна разных сортов и сложности с логистикой. Наиболее сильно подорожали популярные американо и капучино.
Одновременно с этим спрос на напитки на основе кофейного зерна увеличился. В частности, на 18% стали чаще жители региона покупать американо, на 19% — капучино. На 28 и 22% вырос спрос на латте и эспрессо соответственно, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год средняя заработная плата увеличилась на 11% и по итогам пяти месяцев этого года достигла 78,5 тысячи рублей.