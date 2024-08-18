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Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

В Тюмени подорожал кофе на 15%

Тюменские кофейни подняли цены на напитки

18 августа 2024, 11:19
Фото: 1MI

В Тюмени подорожал кофе на 15%

В среднем стоимость порции кофе увеличилась от 15 до 27 рублей. В частности, средняя цена американо за год выросла со 157 до 172 рублей, капучино — со 189 до 213 рублей, латте — со 180 до 207 рублей, эспрессо — со 154 до 167 рублей.

Как пояснили аналитики «Контур.Маркета», на рост цен влияние оказали неурожай кофейного зерна разных сортов и сложности с логистикой. Наиболее сильно подорожали популярные американо и капучино.

Одновременно с этим спрос на напитки на основе кофейного зерна увеличился. В частности, на 18% стали чаще жители региона покупать американо, на 19% — капучино. На 28 и 22% вырос спрос на латте и эспрессо соответственно, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год средняя заработная плата увеличилась на 11% и по итогам пяти месяцев этого года достигла 78,5 тысячи рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Напитки#Рост цен#Кофейня#Новости тюмени#Урожай
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