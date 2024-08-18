В Тюмени из окна многоэтажки выпала женщина. Спасти ее не удалось

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
«Проезд Заречный 10. Женщина выпала с 9-го этажа», — сообщили жители дома в сообществе ЧП Тюмень.
В департаменте здравоохранения Тюменской области данную информацию подтвердили. В ведомстве сообщили, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 18:36. Медики прибыли на место происшествия спустя 9 минут. К сожалению, тюменка скончалась до прибытия врачей — медики констатировали смерть.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в середине июля под окнами многоэтажного дома по улице Депутатской местные жители обнаружили труп мужчины. Позже выяснилось, что тюменец выпал из окна.