В Тюмени из окна многоэтажки выпала женщина. Спасти ее не удалось

В департаменте здравоохранения Тюменской области данную информацию подтвердили. В ведомстве сообщили, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 18:36. Медики прибыли на место происшествия спустя 9 минут. К сожалению, тюменка скончалась до прибытия врачей — медики констатировали смерть.