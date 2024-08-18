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В Тюменской области навали профессии с минимальной конкуренцией

Менее одного резюме на вакансию: кем не хотят работать тюменцы?

18 августа 2024, 07:43
Фото: 1MI

В Тюменской области навали профессии с минимальной конкуренцией

В список профессий с низкой конкуренцией в августа в Тюменской области вошли дворники (на одну вакансию приходится 0,7 резюме), токари, главные врачи и повара (по 0,8 резюме на вакансию в каждой специализации), врачи (0,9), маляры (1,3) и автослесари (1,4).

По данным аналитиков платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, также низкий уровень конкуренции отмечен в отраслях торговля» и «Медицина, фармацевтика», «Рабочий персонал» и «Строительство», «Автобизнес» — на одну вакансию приходится менее 3 резюме при норме от 4 до 7,9 резюме на одну вакансию.

«Большая часть низкоконкурентных специальностей в регионе приходится на сферы рабочего персонала, производства, продаж — на профессиональные области, в которых подбор осложняется еще и необходимостью закрытия массовых позиций. Вместе тем соискатель становится требовательнее, его интересует не только зарплата, но и сама компания. Кандидатам важно строить свою карьеру в организациях, занимающих сильные позиции на рынке и имеющих определенный статус», — отметила директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год средний размер заработка увеличился на 11% и составил 78,5 тысячи рублей.

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