Менее одного резюме на вакансию: кем не хотят работать тюменцы?

По данным аналитиков платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, также низкий уровень конкуренции отмечен в отраслях торговля» и «Медицина, фармацевтика», «Рабочий персонал» и «Строительство», «Автобизнес» — на одну вакансию приходится менее 3 резюме при норме от 4 до 7,9 резюме на одну вакансию.