Менее одного резюме на вакансию: кем не хотят работать тюменцы?

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
По данным аналитиков платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, также низкий уровень конкуренции отмечен в отраслях торговля» и «Медицина, фармацевтика», «Рабочий персонал» и «Строительство», «Автобизнес» — на одну вакансию приходится менее 3 резюме при норме от 4 до 7,9 резюме на одну вакансию.
«Большая часть низкоконкурентных специальностей в регионе приходится на сферы рабочего персонала, производства, продаж — на профессиональные области, в которых подбор осложняется еще и необходимостью закрытия массовых позиций. Вместе тем соискатель становится требовательнее, его интересует не только зарплата, но и сама компания. Кандидатам важно строить свою карьеру в организациях, занимающих сильные позиции на рынке и имеющих определенный статус», — отметила директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год средний размер заработка увеличился на 11% и составил 78,5 тысячи рублей.