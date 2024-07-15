Труп нашли в Тюмени под окнами многоэтажки

В департаменте здравоохранения Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили и отметили, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 06:22. Врачи прибыли на место трагедии через десять минут. К сожалению, медики констатировали смерть.