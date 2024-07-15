Труп нашли в Тюмени под окнами многоэтажки

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
В департаменте здравоохранения Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили и отметили, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 06:22. Врачи прибыли на место трагедии через десять минут. К сожалению, медики констатировали смерть.
Ранее «Наш Город» писал, что 8 июня из окна квартиры многоэтажного дома на Муравленко, 1/1, выпал мужчина. К счастью, тюменцев остался жив — его госпитализировали.