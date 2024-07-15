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Published Сегодня, 05:20

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Updated Сегодня, 05:22

В Тюмени под окнами многоэтажки нашли труп

Труп нашли в Тюмени под окнами многоэтажки

15 июля 2024, 05:20
Фото: 1MI

В Тюмени под окнами многоэтажки нашли труп

Тело мужчины обнаружили сегодня утром жители дома по улице Депутатской, 110. По словам очевидцев, он выпал из окна. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи.

В департаменте здравоохранения Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили и отметили, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 06:22. Врачи прибыли на место трагедии через десять минут. К сожалению, медики констатировали смерть.

Ранее «Наш Город» писал, что 8 июня из окна квартиры многоэтажного дома на Муравленко, 1/1, выпал мужчина. К счастью, тюменцев остался жив — его госпитализировали.

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