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Водитель заехал на тротуар и сбил пенсионерку в Тюменской области

Водитель заехал на тротуар и сбил пенсионерку в Тюменской области

15 июля 2024, 04:59
Фото: ГИБДД Тюменской области
Автомобилист подвозил продукты к одному из магазинов. Двигаясь задним ходом, мужчина не заметил женщину.
Сюжет
ДТП

Заводоуковский районный суд вынес приговор 49-летнему автомобилисту. 5 апреля мужчина подвозил продукты к магазину, заехал на тротуар и, двигаясь задним ходом, сбил 85-летнюю пенсионерку. Женщина скончалась в больнице.

В зале суда мужчина признал вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на один год условно с испытательным сроком в один год.

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Ранее «Наш город» писал, что в аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибла женщина. Еще три человека получили травмы.

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