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В Тюмени в первых числах сентября похолодает до +3

В начале сентября в Тюмени похолодает до +3

18 августа 2024, 08:00
Фото: 1MI

В Тюмени в первых числах сентября похолодает до +3

Околонулевая температура воздуха в областной столице ожидается в середине первой декады сентября. По данным метеорологов Яндекс. Погода, +3…+6 в ночные часы столбики термометров покажут 6 сентября. Днем максимальная температура воздуха составит +10…+11.

В целом среднесуточная температура воздуха в первой декаде сентября составит +6…+10. В начале второй декады в Тюмень ненадолго вернется тепло — 13 сентября в областной столице воздух прогреется до +20…+21. Солнечная и теплая погода продержится в течение нескольких дней.

Фото: Яндекс. Погода

Более оптимистичный долгосрочный прогноз опубликовали метеорологи Гисметео — по данным синоптиков ниже +9…+15 столбики термометров в течение первой недели сентября не опустятся. Во второй декаде в дневные часы температура воздуха составит +15…+17, в вечернее время суток +8…+10.

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