В начале сентября в Тюмени похолодает до +3

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В целом среднесуточная температура воздуха в первой декаде сентября составит +6…+10. В начале второй декады в Тюмень ненадолго вернется тепло — 13 сентября в областной столице воздух прогреется до +20…+21. Солнечная и теплая погода продержится в течение нескольких дней.
Более оптимистичный долгосрочный прогноз опубликовали метеорологи Гисметео — по данным синоптиков ниже +9…+15 столбики термометров в течение первой недели сентября не опустятся. Во второй декаде в дневные часы температура воздуха составит +15…+17, в вечернее время суток +8…+10.