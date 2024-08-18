В начале сентября в Тюмени похолодает до +3

Более оптимистичный долгосрочный прогноз опубликовали метеорологи Гисметео — по данным синоптиков ниже +9…+15 столбики термометров в течение первой недели сентября не опустятся. Во второй декаде в дневные часы температура воздуха составит +15…+17, в вечернее время суток +8…+10.