Абсолютный «антирекорд»: в Тюменской области за ночь поймали 23 пьяных водителя

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Один из них был задержан в посёлке Голышманово. 31-летний мужчина за рулем ВАЗ-2110 признался, что отдыхал в баре и выпивал там спиртные напитки.
Сегодня рейды по противодействию пьяному вождению продолжатся.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на федеральных трассах усилили контроль из-за всплеска аварий. Только за сутки 15 и 16 августа на дорогах региона произошло 30 ДТП, в которых погибли 4 человека.