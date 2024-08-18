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В Тюменской области за ночь поймали 23 пьяных водителя

Абсолютный «антирекорд»: в Тюменской области за ночь поймали 23 пьяных водителя

18 августа 2024, 06:58
Фото: 1MI

В Тюменской области за ночь поймали 23 пьяных водителя

17 автовладельцев в состоянии алкогольного опьянения были задержаны инспекторами Госавтоинспекции в Тюмени. За предыдущую ночь, с 17 на 18 августа, на дорогах региона было выявлено 10 нетрезвых водителей.

Один из них был задержан в посёлке Голышманово. 31-летний мужчина за рулем ВАЗ-2110 признался, что отдыхал в баре и выпивал там спиртные напитки.

Сегодня рейды по противодействию пьяному вождению продолжатся.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на федеральных трассах усилили контроль из-за всплеска аварий. Только за сутки 15 и 16 августа на дорогах региона произошло 30 ДТП, в которых погибли 4 человека.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Алкоголь#Новости тюмени#Нетрезвые водители#Безопасность на дорогах
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