Итоги недели: выборы мэра, гибель тюменского лейтенанта, рост тарифов ЖКХ и ливень

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Депутаты Тюменской городской Думы 27 июня выбрали нового главу администрации. Им стал мэр Тобольска Максим Афанасьев. На кресло градоначальника претендовали четыре кандидата — новоизбранный глава Тюмени Максим Афанасьев, замначальника ГУС Тюменской области Алексей Майер, представители партий ЛДПР Максим Долматов и партии «Коммунисты России» Динар Абукин.
За Афанасьева проголосовали 31 депутат из присутствующих 32. Один бюллетень был признан недействительным.
Напомним, Максиму Афанасьеву 46 лет. Более 25 лет работает в органах местного самоуправления, из которых 20 лет в администрации Тюмени.
По его словам, в годы работы в мэрии Тюмени были приняты ряд значимых проектов, которые сегодня тиражируются по всей России. В их числе — проекты в сфере благоустройства, грантовой поддержки, градостроительства и т. д.
Новоизбранный мэр сообщил, что продолжит работу по повышению качества городской среды в городе, улучшению благосостояния и качества жизни жителей областной столицы, строительству новых школ, благоустройству общественных пространств, развитие транспортной инфраструктуры и работы по строительству новых развязок и автомобильных дорог, их реконструкции.
Афанасьев подчеркнул, что особое внимание при строительстве будет уделено системе ливневой канализации и т. д. Также отметил, что намерен решить проблему с тополиным пухом в городе — тополя ликвидировать, а на их месте высадить деревья, которые не будут причинять неудобства жителям Тюмени.
Лейтенант заводоуковской ГАИ Виталий Мезенцев погиб в ходе перестрелки с боевиками в Дагестане. В Махачкале он находился в командировке и нес службу в составе опергруппы. На территории республики Виталий находился более месяца.
23 июня сотрудники ГАИ дежурили на дороге в Махачккале, а сотрудники службы обеспечения порядка патрулировали город. Сообщение о стрельбе поступило в седьмом часу вечера. Позже стало известно, что боевики обстреляли сотрудников ДПС, дежуривших на перекрестке в городе.
Также были обстреляны церковь и синагога в Махачкале и Дербенте, убит православный священник. По словам главы Дагестана Сергея Меликова, в результате теракта погибли 15 сотрудников полиции, несколько силовиков, в том числе двое заводоуковских полицейских, Юрий Лучнеков и Дмитрий Росляков, получили ранения.
Семья погибшего во время теракта в Дагестане лейтенанта Виталия Мезенцева получит выплату от Тюменской области в размере трех миллионов рублей. Регион также выплатит материальную помощь, и пострадавшим во время теракта в Дагестане заводоуковским полицейским, Юрию Лучнекову и Дмитрию Рослякову.
Похороны Виталия Мезенцева состоялись в пятницу, 28 июня, в Заводоуковске. У силовика остались супруга и двое маленьких детей. 30 июня Виталию Мезенцеву могло исполниться 32 года.
Обрушившийся на областную столицу в пятницу дождь стал причиной появления на дорогах и во дворах домов настоящих морей. За сутки в городе выпала месячная норма осадков. Дорожные службы в настоящее время работают в усиленном режиме — ведется откачка воды.
Однако пока проблемных районов в городе, где вода в лужах достигает уровня колен, остается немало. Тюменцы вторые сутки публикуют в соцсетях фото и видео ушедших под воду улиц.
В мэрии заверяют, что основной объём выпавшей дождевой воды уходит в ливневую сеть. Специалисты подрядных организаций оперативно проводят очистку дождеприемников от мусора и тем самым обеспечивают беспрепятственный пропуск воды, заверяют в мэрии. Глубокие лужи в отдельных районах образовываются из-за месторасположения в низинах.
«Один из проблемных участков, где оперативно принимаются меры сейчас, — улица Андрея Кореневского. Подрядчики несколько часов устраняли негативные последствия, но поскольку это низина, то вода спускается со всей территории. Принято решение привлечь дополнительную технику МЧС», — отметили в администрации Тюмени.
В настоящее время на Кореневского находятся замглавы города Петр Вагин и руководитель управы Калининского округа Олег Савчук, специалисты департамента безопасности и жизнедеятельности.
С 1 июля в Тюменской области вырастут тарифы на коммунальные услуги. В среднем увеличение составит 9,6% и не превысит размеры, утвержденные федеральным законодательством.
В частности, отопление подорожает с 1 742,28 рубля до 1909,52 рубля, водоотведение станет дороже более чем на 2,5 рубля — 29,12 рубля, кубометр воды будет стоить 46,03 рубля (сейчас 42 рубля). Электроэнергия станет дороже на 20 копеек (сейчас стоит 2 рубля 45 копеек), вывоз мусора подорожает на 9,6% — почти на 16 рублей со 164 рублей 84 копеек.
По словам директора департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгения Карташкова, несмотря на рост тарифов, стоимость большей части коммунальных услуг в Тюменской области остается одной из самых низких в Уральском федеральном округе.
«В бюджете Тюменской области на 2024 год предусмотрено почти 7 миллиардов рублей на поддержку жителей в расходах по оплате коммунальных ресурсов. Данные денежные средства позволяют применять для населения льготные тарифы, которые существенно ниже экономически обоснованных. Например, в Тюмени в 2024 году жители платят за тепловую энергию на 20% ниже экономически обоснованного тарифа, за воду — на 30% меньше, за водоотведение — только половину», — подчеркнул Карташков.
В Тюмени к 15 августа планируют открыть еще несколько платных парковок. Новые паркинги начнут работать по улицам Красина, Ленина, 25 Октября, Орджоникидзе, 63, Республики, д. 129. Стоимость будет аналогичной цене на других паркингах — от 25 до 45 рублей за час в зависимости от максимального уровня заполняемости паркинга.
Правда, в ближайшее время машиноместа подорожают — в среднем на 5 рублей. В настоящее время в областной столице организовано 2,8 тысячи платных парковочных мест. В перспективе на платный режим будет переведено порядка 5 тысяч машиномест.
За последние четыре недели уровень воды в реке опустился на четыре метра. По последним данным на 27 июня 2024 года, он составлял 83 сантиметра, тогда как ровно месяц назад 483 сантиметра.
В департаменте недропользования и экологии Тюменской области считают, что главной причиной интенсивных темпов убыли вода в Туре является цикл сухих лет, наступивший еще в 2020 году. Еще тогда сформировался дефицит, который не был компенсирован до настоящего времени.
Специалисты департамента отмечают, что повлиять каким-либо образом на обмеление Туры невозможно — искусственным путем повысить уровень воды в реке не получится.
Сторонние эксперты говорят о том, что у обмеления Туры есть и другие причины, в частности, это отказ от проведения углубительных работ и расчистки русла реки. Проблема также кроется в отложении осадков, на содержащиеся в воде родники, которые питали реку.
И с каждым годом родников становится все меньше. Гидрологи также отмечают, что проблема обмеления Туры кроется в активной застройке у берегов реки. Строительные работы также сокращают численность источников, которые напитывали реку.
Между тем, власти выставили на аренду участок реки Туры в районе совмещенного моста. В документах указано, что площадь участка составляет 400 квадратных метров, начальная цена лота 5 тысяч 588 рублей 32 копейки. Выигравший аукцион предприниматель получит участок акватории реки в аренду на 20 лет.