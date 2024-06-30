Итоги недели: выборы мэра, гибель тюменского лейтенанта, рост тарифов ЖКХ и ливень

Афанасьев подчеркнул, что особое внимание при строительстве будет уделено системе ливневой канализации и т. д. Также отметил, что намерен решить проблему с тополиным пухом в городе — тополя ликвидировать, а на их месте высадить деревья, которые не будут причинять неудобства жителям Тюмени.