Ну что, поплыли? Тюмень ушла под воду после ливня

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Настоящее озеро образовалось в районе Ватутина, 55. Местные жители сообщают, что уровень воды в лужах доходит до капота, при этом пока откачка воды в данном районе ведется.
Также под воду ушла половина заречной части города, микрорайон Плеханово.
На улице Кремлевской затоплены дорога, паркинг и детская площадка.
Также ушли под воду некоторые дворы по улице Широтной, на Московском тракте, улице Интернациональной, в ЖК «Москва» и др., а в квартирах на верхних этажах в дома по улице Василия Гольцова и вовсе пошел дождь.
«О, как красиво. И в Венецию не надо ехать», — шутят горожане.
Впрочем, лужам радуются далеко не все. Тюменцы негодуют из-за неработающей ливневой канализации и безразличии компетентных служб.
«Ливневка только на бумаге, а деньги в карманах, вот и плаваем…», — посетовала Розалия Ч.
Ранее «Наш Город» писал, что новый мэр Тюмени Максим Афанасьев пообещал во время работы на посту главы администрации города уделить особое внимание ливневой канализации. Вполне вероятно, что через несколько лет ливни не будут превращать областной центр в «итальянскую Венецию».