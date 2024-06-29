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Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Тюмень ушла под воду после сильного ливня

Ну что, поплыли? Тюмень ушла под воду после ливня

29 июня 2024, 09:06
Фото: 1MI

Тюмень ушла под воду после сильного ливня

Пока дорожные службы Тюмени ликвидируют последствия ливня в городе, жители областной столицы делятся в социальных сетях фотографиями, ушедших под воду улиц и дворов.

Настоящее озеро образовалось в районе Ватутина, 55. Местные жители сообщают, что уровень воды в лужах доходит до капота, при этом пока откачка воды в данном районе ведется.

улица Ватутинаулица Ватутина
улица Ватутина
Фото: ЧС Тюмень

Также под воду ушла половина заречной части города, микрорайон Плеханово.

Заречные микрорайоныЗаречные микрорайоны
Заречные микрорайоны
Фото: ЧС Тюмень

На улице Кремлевской затоплены дорога, паркинг и детская площадка.

Кремлевская, 110
Видео: Тюмень с Огоньком

Также ушли под воду некоторые дворы по улице Широтной, на Московском тракте, улице Интернациональной, в ЖК «Москва» и др., а в квартирах на верхних этажах в дома по улице Василия Гольцова и вовсе пошел дождь.

ШиротнаяШиротная
Фото: Тюмень№1
«О, как красиво. И в Венецию не надо ехать», — шутят горожане.
Проезд Заречный
Видео: ЧС Тюмень

Впрочем, лужам радуются далеко не все. Тюменцы негодуют из-за неработающей ливневой канализации и безразличии компетентных служб.

Московский тракт
Видео: Тюмень с огоньком
«Ливневка только на бумаге, а деньги в карманах, вот и плаваем…», — посетовала Розалия Ч.

Ранее «Наш Город» писал, что новый мэр Тюмени Максим Афанасьев пообещал во время работы на посту главы администрации города уделить особое внимание ливневой канализации. Вполне вероятно, что через несколько лет ливни не будут превращать областной центр в «итальянскую Венецию».

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