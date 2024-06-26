Катастрофа большого города. В тюменской Туре уровень воды упал уже до 95 сантиметров

Но почему власти не проводят эти работы? Политолог Александр Безделов в разговоре с корреспондентом «Нашего города» объяснил, что для проведения работ на Туре необходимо согласие Москвы, так как река — это объект федерального значения. А такие процессы протекают долго. Это и может стать причиной бездействия которое тянется уже 2 года. К тому же, как предположил Безделов, власти верят в то, что ситуация на реке наладится сама собой и природный цикл вернут Туре былой уровень воды.