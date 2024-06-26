Катастрофа большого города. В тюменской Туре уровень воды упал уже до 95 сантиметров

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:45
Еще в прошлом году обозначалось, что главная причина обмеления Туры — сезон сухих лет. Этот фактор считают основным и в департаменте недропользования и экологии. В этом году специалисты ведомства отметили, что из-за природной причины неблагоприятного явления нет установленного регламента действий и повысить уровень воды искусственным путем нельзя.
Тем временем ситуация на реке усугубляется. Если еще месяц назад уровень воды достигал 5 метров, то сегодня, 26 июня, он зафиксирован на отметке в 98 сантиметров. В сутки река теряет по 10-13 сантиметров.
Однако сторонние специалисты говорят о том, что у обмеления Туры есть и другие причины, в частности, это отказ от проведения углубительных работ и расчистки русла реки. Александр Моторин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» Тюменского аграрного университета обозначает, что проблема также кроется в отложении осадков, содержащихся в воде родников, которые питали реку.
«Они, во многом, прекратили свое существование», — говорит Моторин.
И с каждым годом родников становится все меньше. Гидролог Сергей Демченко также отмечает, что проблема обмеления Туры кроется в активной застройке у берегов реки. Строительные работы также сокращают численность источников, которые напитывали реку.
«У нас раньше не строили дома на первой линии берега. А сейчас стали активно выдавать разрешения. Нужно проводить проверки независимыми организациями, которые объективно оценят влияние застройки на питание реки. Еще 20 лет назад такого не было. Когда реки мелела до 100 сантиметров люди были шокированы и поднимались вопросы о проведении ряда работ», — говорит специалист.
Действительно, в газетах 1999 года указано, что в то время минимальный уровень воды на перекатах достигал 110 сантиметров.
Причем мелеет не только Тура, но и другие реки России. Причиной этого явления эко-активист Тимур Ескараев также считает активную застройку. Он обозначает, что сейчас строительные работы ведутся в водоохранных зонах, что убивает родники, некогда питавшие реку.
«Сейчас в водоохранных зонах рек России люди бурят скважины, позволяют себе незаконно строить небольшие водохранилища — все это ведет к обмелению малых рек, из-за чего водосток крупных уменьшается. Власти бездействуют, никакие нормативные акты на соблюдаются, все разводят руками и говорят, что ничего не могут сделать», — говорит Ескараев.
Примечательно, что в прошлом году был ведение режим ЧС на фоне обмеления Туры. Власти региона пытались получить средства из федерального бюджета на проведение ряда работ для улучшения состояния реки, но получили отказ. Хотя, как показывает практика, некоторые регионы, где возникают проблемы с состоянием рек, находят средства в региональном бюджете. Так в соседней Курганское области средства на расчистку Тобола выделялись из регионального бюджета, на эти цели было направлено 100 миллионов рублей. Позже к проблеме подключились и федеральные власти выделившие еще 251 миллион рублей.
А потому специалисты считают, что нельзя однозначно говорить о том, что сделать ничего с обмелением реки нельзя. Однако уж очень много времени уже упущено.
Руководитель тюменского регионального отделения Российского экологического общества, заместитель председателя комиссии Общественной палаты по охране окружающей среды Вячеслав Чуйкин также согласен, а тем, что местные власти упустили момент, когда проблему критического обмеления можно было предотвратить. Ведь Тура особо значимый объект, который питает водой весь город.
Ученый Моторин также обозначает, что о необходимости проведения углубительных работ экологи региона говорили на протяжении многих лет, но, по словам эксперта, дальше слов пока уйти не удалось.
Директор Института наук о Земле Тюменского госуниверситета Виталий Хорошавин отметил, что провести указанные работы можно было и в прошлом году, воспользовавшись низким уровнем воды в реке. Работы по очистке и углублению помогли бы решить проблемы заиливания ключей, которые помогают воде из грунта попасть в реку. К тому же вполне очевидна необходимость очистить дно реки от наилка и мусора.
«Вполне вероятно, что река заилена, потому что ее давно не прочищали, так как она потеряла свою судоходную функцию, принудительные работы прекратились. Родники забиты илистыми отложениями. Вполне возможно, что какое-то их количество очиститься», — говорит Хорошавин.
Профессор Санкт-Петербургского университета, доктор географических наук, гидролог Владислав Шелутко вовсе считает, что Тура нуждается в комплексном подходе и необходимо также принимать кардинальные меры, в числе которых отказ от бетонирование берега реки, остановка застройки берегов и возвращение реки в ее естественное русло.
Но почему власти не проводят эти работы? Политолог Александр Безделов в разговоре с корреспондентом «Нашего города» объяснил, что для проведения работ на Туре необходимо согласие Москвы, так как река — это объект федерального значения. А такие процессы протекают долго. Это и может стать причиной бездействия которое тянется уже 2 года. К тому же, как предположил Безделов, власти верят в то, что ситуация на реке наладится сама собой и природный цикл вернут Туре былой уровень воды.
Однако практика показывает что пока Тура самостоятельно не может справиться с имеющимися проблемами в числе которых заиливание загрязнение засуха и перекрытие родников. Гидролог Сергей Демченко говорит о том что к Туре в Тюмени относятся исключительно потребительски.
«По Волге тоже все думали что само все наладится, а теперь миллиарды выделяются чтобы остановить обмеление. Да, Тура не такая значимая река, но с малых рек начинаются проблемы больших. Мы столько берем из Туры, столько выбросов в нее сливаем, а помогать не хотим», — негодует специалист.
Владислав Шелутко подчеркивает, что в ситуации обмеления Туры кратно возрастает нагрузка на водоочистные сооружения, ТЭЦ начинает испытывать проблемы, так как баржи перегораживали течение, потому что есть погружные трубы, которые забирают воду для системы охлаждения. Это все еще без учета забора воды для потребления городом.
Проще говоря, обмеление реки обернется катастрофой, которая коснется всех сфер жизни. Однако пока мы можем только наблюдать за тем, как Тура ежедневно теряет воду.