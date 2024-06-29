Погибшего во время теракта в Дагестане силовика похоронили в Тюменской области

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
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Updated Сегодня, 03:40
Участие в траурном митинге приняли родные и близкие погибшего силовика, а также руководство УМВД по Тюменской области, представители ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, глава администрации Заводоуковского городского округа Светлана Касенова и другие.
Напомним, тюменский лейтенант полиции Виталий Мезенцев погиб 23 июня во время боев в Махачкале. Он был застрелен снайпером. У силовика остались супруга и двое маленьких детей. 30 июня Виталию Мезенцеву исполнилось бы 32 года.
Тюменский полицейских был награжден Орденом Мужества посмертно.