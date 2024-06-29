Погибшего во время теракта в Дагестане силовика похоронили в Тюменской области

В Заводоуковске простились с полицейским, погибшим в Дагестане

В Заводоуковске в пятницу, 28 июня, прошли церемония прощания и похороны с погибшим во время теракта в Дагестане тюменским полицейским Виталием Мезенцевым. Он находился там в командировке в составе опергруппы.