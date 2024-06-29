nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 03:38

Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 03:40

Updated Сегодня, 03:40

В Заводоуковске простились с полицейским, погибшим в Дагестане

Погибшего во время теракта в Дагестане силовика похоронили в Тюменской области

29 июня 2024, 03:38
Фото: 1MI

В Заводоуковске простились с полицейским, погибшим в Дагестане

В Заводоуковске в пятницу, 28 июня, прошли церемония прощания и похороны с погибшим во время теракта в Дагестане тюменским полицейским Виталием Мезенцевым. Он находился там в командировке в составе опергруппы.

Участие в траурном митинге приняли родные и близкие погибшего силовика, а также руководство УМВД по Тюменской области, представители ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, глава администрации Заводоуковского городского округа Светлана Касенова и другие.

Фото: Тюмень. Северный человек

Напомним, тюменский лейтенант полиции Виталий Мезенцев погиб 23 июня во время боев в Махачкале. Он был застрелен снайпером. У силовика остались супруга и двое маленьких детей. 30 июня Виталию Мезенцеву исполнилось бы 32 года.

Тюменский полицейских был награжден Орденом Мужества посмертно.

Читайте также:
Турник придавил школьницу, самолет не долетел до Тюмени, а людям дали опасное мясоВ центре Тюмени появятся еще несколько платных парковокВодитель китайского авто погиб, врезавшись в фуру с поросятами на тюменской трассе
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Похороны#Теракт#Дагестан
Подпишитесь
Тюменкам нельзя не рожать. Почему в Госдуме хотят запретить идеи чайлдфри?
Вчера, 09:29
Заводы пустуют, а они продукты возят! Почему тюменцы предпочитают работу курьером?
Вчера, 08:22
Арбитражи июня: патент на Чебурашку, битва за спортивные костюмы и 2 млн пени
Вчера, 06:24
Только для географических гениев! Тест — определите государство по столице
Вчера, 07:18
Месяц будет неспокойным: график магнитных бурь на июль 2024 года
Вчера, 01:05
Рост тарифов ЖКХ, прибавка к пенсии: какие законы изменят жизнь тюменцев в июле
Вчера, 01:00