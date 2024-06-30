Пассажир потерял сознание в аэропорту Рощино из-за неработающего кондиционера

В тюменском аэропорту из-за выключенного кондиционера упал в обморок пассажир

Транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента, произошедшего сегодня утром в аэропорту Рощино. Из Тюмени был задержан вылет рейса в Анталью авиакомпании Ural Airlines более чем на 3,5 часа.