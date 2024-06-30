Пассажир потерял сознание в аэропорту Рощино из-за неработающего кондиционера

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Как ранее сообщал «Наш Город», пассажиров, ожидающих самолета, отправили дожидаться вылета в накопитель с неработающей системой кондиционирования. Из-за духоты стало плохо одному из пассажиров — он упал в обморок. Кроме того, плохо себя почувствовал ребенок.
По данному факту транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по соблюдению требований санитарного законодательства в воздушной гавани.
«Наш Город» писал, что накануне в екатеринбургском аэропорту Кольцово за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет «ЮВТ Аэро». В момент ЧП в самолете находилось 46 человек и три члена экипажа. По счастливой случайности никто не пострадал.