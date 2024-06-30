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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

В тюменском аэропорту из-за выключенного кондиционера упал в обморок пассажир

Пассажир потерял сознание в аэропорту Рощино из-за неработающего кондиционера

30 июня 2024, 11:05
Фото: 1MI

В тюменском аэропорту из-за выключенного кондиционера упал в обморок пассажир

Транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента, произошедшего сегодня утром в аэропорту Рощино. Из Тюмени был задержан вылет рейса в Анталью авиакомпании Ural Airlines более чем на 3,5 часа.

Как ранее сообщал «Наш Город», пассажиров, ожидающих самолета, отправили дожидаться вылета в накопитель с неработающей системой кондиционирования. Из-за духоты стало плохо одному из пассажиров — он упал в обморок. Кроме того, плохо себя почувствовал ребенок.

По данному факту транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по соблюдению требований санитарного законодательства в воздушной гавани.

«Наш Город» писал, что накануне в екатеринбургском аэропорту Кольцово за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет «ЮВТ Аэро». В момент ЧП в самолете находилось 46 человек и три члена экипажа. По счастливой случайности никто не пострадал.

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