Привлечена техника МЧС: в Тюмени из-за дождя микрорайон ушел под воду

Основной объём выпавшей дождевой воды уходит в ливневую сеть. Специалисты подрядных организаций оперативно проводят очистку дождеприемников от мусора и тем самым обеспечивают беспрепятственный пропуск воды, заверяют в мэрии. Однако в некоторых районах, расположенных в низинах, образовались глубокие лужи.