Привлечена техника МЧС: в Тюмени из-за дождя микрорайон ушел под воду

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
По данным мэрии, за последние сутки в областной столице выпала месячная норма осадков. К ликвидации последствий непогоды оперативно еще накануне приступили дорожные службы.
Основной объём выпавшей дождевой воды уходит в ливневую сеть. Специалисты подрядных организаций оперативно проводят очистку дождеприемников от мусора и тем самым обеспечивают беспрепятственный пропуск воды, заверяют в мэрии. Однако в некоторых районах, расположенных в низинах, образовались глубокие лужи.
«Один из проблемных участков, где оперативно принимаются меры сейчас, — улица Андрея Кореневского. Подрядчики несколько часов устраняли негативные последствия, но поскольку это низина, то вода спускается со всей территории. Принято решение привлечь дополнительную технику МЧС», — отметили в администрации Тюмени.
В настоящее время на Кореневского находятся замглавы города Петр Вагин и руководитель управы Калининского округа Олег Савчук, специалисты департамента безопасности и жизнедеятельности. Сотрудники ГИБДД регулируют автодвижение.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы продолжают жаловаться в соцсетях на затопленные водой дороги и дворы. В некоторых местах вода доходит до колен.