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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

В Тюмени затопило микрорайон Плеханово

Привлечена техника МЧС: в Тюмени из-за дождя микрорайон ушел под воду

30 июня 2024, 10:28
Фото: администрация Тюмени

В Тюмени затопило микрорайон Плеханово

В Тюмени к откачке воды в микрорайоне Плеханово привлечена техника МЧС. Об этом сообщили в администрации города.

По данным мэрии, за последние сутки в областной столице выпала месячная норма осадков. К ликвидации последствий непогоды оперативно еще накануне приступили дорожные службы.

Основной объём выпавшей дождевой воды уходит в ливневую сеть. Специалисты подрядных организаций оперативно проводят очистку дождеприемников от мусора и тем самым обеспечивают беспрепятственный пропуск воды, заверяют в мэрии. Однако в некоторых районах, расположенных в низинах, образовались глубокие лужи.

«Один из проблемных участков, где оперативно принимаются меры сейчас, — улица Андрея Кореневского. Подрядчики несколько часов устраняли негативные последствия, но поскольку это низина, то вода спускается со всей территории. Принято решение привлечь дополнительную технику МЧС», — отметили в администрации Тюмени.

В настоящее время на Кореневского находятся замглавы города Петр Вагин и руководитель управы Калининского округа Олег Савчук, специалисты департамента безопасности и жизнедеятельности. Сотрудники ГИБДД регулируют автодвижение.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы продолжают жаловаться в соцсетях на затопленные водой дороги и дворы. В некоторых местах вода доходит до колен.

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