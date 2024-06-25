Семья погибшего в Дагестане тюменского полицейского получит 3 миллиона рублей

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
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Updated Сегодня, 03:33
«Виталий Мезенцев работал в заводоуковской Госавтоинспекции. Ему был 31 год — до своего 32-летия он не дожил семь дней. У офицера остались двое детей. Выражаю искренние соболезнования родным и близким лейтенанта Мезенцева, который ценой своей жизни защитил мирных жителей от рук террористов», — сообщил Моор.
И добавил, что регион также выплатит материальную помощь, и пострадавшим во время теракта в Дагестане заводоуковским полицейским — Юрию Лучнекову и Дмитрию Рослякову. Во время перестрелки они получили серьезные ранения.
Все трое мужчин уехали в командировку в Дагестан больше месяца назад — они служили в составе временной опергруппы.
Ранее «Наш Город писал», что 23 июня вечером боевики открыли огонь по синагоге и церкви в двух городах Дагестана — в Дербенте и Махачкале. Также был обстрелян пост ДПС. По словам главы республики Сергея Меликова, в ходе перестрелки погибли 15 сотрудников полиции и несколько мирных жителей, в том числе протоиерей православной церкви Николай Котельников.
24, 25 и 26 июня в Дагестане объявлены днями траура.