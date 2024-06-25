Семья погибшего в Дагестане тюменского полицейского получит 3 миллиона рублей

Ранее «Наш Город писал», что 23 июня вечером боевики открыли огонь по синагоге и церкви в двух городах Дагестана — в Дербенте и Махачкале. Также был обстрелян пост ДПС. По словам главы республики Сергея Меликова, в ходе перестрелки погибли 15 сотрудников полиции и несколько мирных жителей, в том числе протоиерей православной церкви Николай Котельников.