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Из-за выросших акцизов бюджетные вина в Тюмени подорожали до 30%

Из-за выросших акцизов бюджетные вина в Тюмени подорожали до 30%

25 июня 2024, 02:37
Фото: Изображение Midjourney
Выросли цены на вина как отечественного, так и зарубежного производства. При этом на вина премиум сегмента повышение акцизов никак не повлияло.

В Тюменской области из-за введенных в мае акцизов вина бюджетного сегмента подорожали до 30%, среднего сегмента — на 5-10%. Выросла стоимость вин как отечественного, так и зарубежного производства, рассказала директор винотек WineTime Евгения Леонова РБК Тюмень.

«На премиум сегмент акциз никак не повлиял. Этот факт оттолкнет часть покупателей от потребления вина, а части, наоборот, позволит сменить свои предпочтения в сторону вин среднего класса. В целом для рынка рост акциза — это негативный фактор», — говорит Леонова.
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Средняя цена бутылки вина объемом 0.75 литра достигла 932.7 рубля. Сейчас стоимость вина держится в диапазоне от 169.99 до 8421.09 рубля в зависимости от вида и страны производства.

«В последнее время государство старается создать условия, при которых сегмент вин был бы представлен преимущественно отечественными производителями. Импортное вино, хоть и в меньшем количестве, осталось в магазинах Тюменской области. Помимо вин из Италии, Франции, Португалии и Испании, на прилавках присутствуют вина из Чили, Аргентины, Грузии, Болгарии, Сербии», — отметит глава сервиса мониторинга цен «Ценозавр» Константин Калугин.
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Ранее «Наш город» писал, что власти разрешили открыть винный бар в историческом особняке Панкратьева. На реставрацию здания потратят около 50 миллионов рублей.

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