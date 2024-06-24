В страшной аварии под Тюменью погиб 52-летний водитель

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Вчера на 38 километре трассы Тюмень — Каменка произошла страшная авария — «Субару Легаси» вылетел с дороги. Предварительно установлено, что 52-летний водитель автомобиля не выбрал безопасную скорость.
Автомобилист погиб, двое его пассажиров 27-ми и 32-х лет получили травмы. Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее «Наш город» писал, что в центре Тюмени столкнулись мотоцикл и легковушка. Водитель мотоцикла получил травмы.