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В страшной аварии под Тюменью погиб 52-летний водитель

В страшной аварии под Тюменью погиб 52-летний водитель

24 июня 2024, 08:38
Фото: ГИБДД Тюменской области
Двое его пассажиров получили травмы. Предварительно, тюменец не выбрал безопасную скорость.

Вчера на 38 километре трассы Тюмень — Каменка произошла страшная авария — «Субару Легаси» вылетел с дороги. Предварительно установлено, что 52-летний водитель автомобиля не выбрал безопасную скорость.

Автомобилист погиб, двое его пассажиров 27-ми и 32-х лет получили травмы. Обстоятельства аварии выясняются.

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Ранее «Наш город» писал, что в центре Тюмени столкнулись мотоцикл и легковушка. Водитель мотоцикла получил травмы.

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