Белое золото! В Тюмени на 21% подорожало молоко

К тому же, по данным Роспотребнадзора Тюменской области, с начала года тюменские компании ввели в оборот более 172 тонн опасной молочной продукции, за что получили соответствующие санкции. Было установлено, что компании выпустили товары из сырья, на которое не было соответствующей документации.