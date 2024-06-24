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Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

Тюмени на 5% подорожало молоко.

Белое золото! В Тюмени на 21% подорожало молоко

24 июня 2024, 08:17
Фото: 1MI
Тюмени на 5% подорожало молоко.

Тюмени на 21% подорожало молоко

Еще в 2021 году литр стерилизованного молока стоил около 85 рублей. Сейчас его стоимость достигла примерно 103 рублей. Почему, несмотря на наличие молочных фабрик, в городе дорожает значимый продукт?

В Тюменской области действует более десятка производств, занимающихся производство и переработкой молочной продукции. Однако близость производств не снижает цены на продукцию. Только в этом году в Тюменской области стерилизованное молоко выросло в цене на 5% за литр. Причем наибольший рост отмечается в столице региона такие данные приводит Тюменьстат.

Экономист Ирина Меняйлова объясняет рост стоимости продукции постсанкционными процессами повышенными затратами на энергоресурсы сырье и зарплаты рабочим.

«Рост цены отмечается по России в целом. Дело в том что производство молочной продукции — многоступенчатый этап. На фоне того, какие санкции вводятся, как растут цены на корма и препараты для скота, как растет инфляция и возникает потребность повышать зарплаты рабочим, растет и цена самого продукта. Однако особая социальная значимость товара позволяет сдерживать цены, хотя к показателям 2021 года вернуться вряд ли удастся», — объясняет эксперт.

К тому же, по данным Роспотребнадзора Тюменской области, с начала года тюменские компании ввели в оборот более 172 тонн опасной молочной продукции, за что получили соответствующие санкции. Было установлено, что компании выпустили товары из сырья, на которое не было соответствующей документации.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что уровень годовой инфляции в Тюменской области в мае снизился до 6,86%. Однако продукты в регионе в среднем подорожали на 7,51%

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