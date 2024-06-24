Белое золото! В Тюмени на 21% подорожало молоко

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
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Updated Сегодня, 08:19
В Тюменской области действует более десятка производств, занимающихся производство и переработкой молочной продукции. Однако близость производств не снижает цены на продукцию. Только в этом году в Тюменской области стерилизованное молоко выросло в цене на 5% за литр. Причем наибольший рост отмечается в столице региона такие данные приводит Тюменьстат.
Экономист Ирина Меняйлова объясняет рост стоимости продукции постсанкционными процессами повышенными затратами на энергоресурсы сырье и зарплаты рабочим.
«Рост цены отмечается по России в целом. Дело в том что производство молочной продукции — многоступенчатый этап. На фоне того, какие санкции вводятся, как растут цены на корма и препараты для скота, как растет инфляция и возникает потребность повышать зарплаты рабочим, растет и цена самого продукта. Однако особая социальная значимость товара позволяет сдерживать цены, хотя к показателям 2021 года вернуться вряд ли удастся», — объясняет эксперт.
К тому же, по данным Роспотребнадзора Тюменской области, с начала года тюменские компании ввели в оборот более 172 тонн опасной молочной продукции, за что получили соответствующие санкции. Было установлено, что компании выпустили товары из сырья, на которое не было соответствующей документации.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что уровень годовой инфляции в Тюменской области в мае снизился до 6,86%. Однако продукты в регионе в среднем подорожали на 7,51%