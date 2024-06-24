Ни денег, ни еды, ни зрелищ. В Тюмени со сцены выгнали группу из Челябинска

Как рассказали музыканты далее, им трижды за весь фестиваль меняли куратора, при этом каждый из которых раз за разом меняли гонорар на более низкий. При этом куратор фестиваля объяснила корреспондентам портала, что снизили им общую выплату всего на 10 тысяч. Коллектив на эти условия согласился.