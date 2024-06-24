Ни денег, ни еды, ни зрелищ. В Тюмени со сцены выгнали группу из Челябинска

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Информацию о скандале с Челябинской группой «Voice Of Mark» собрал портал «URA.RU». Как выяснилось, после скандала группа обещала, что расскажет об этом в СМИ, на что им пригрозили черными списками на всех концертах, на которых коллектив мог бы выступить.
Сначала музыкантам не дали талоны на еду, что уже их серьезно смутило, а после начавшегося выступления их вовсе обрубили и выключили звук на сцене. Хотя до этого была договоренность, что музыканты могут продолжить играть, если публика этого попросит.
Как оказалось, сократить выступление коллектива было решено прямо во время концерта. Хотя до этого музыканты выступали на этом фестивале уже в четвертый раз, проблем с организацией не имея.
Как рассказали музыканты далее, им трижды за весь фестиваль меняли куратора, при этом каждый из которых раз за разом меняли гонорар на более низкий. При этом куратор фестиваля объяснила корреспондентам портала, что снизили им общую выплату всего на 10 тысяч. Коллектив на эти условия согласился.
При этом после всего случившегося музыканты решили придать огласке случившееся, перед этим уточнив все у куратора фестиваля и попытаться решить все мирным путем. В ответ им пригрозили черными списками во всех организаторских чатах крупных фестивалей. Пометить их обещали, как неадекватов, которых лучше не приглашать.
Эту информацию опровергает куратор фестиваля, говоря о том, что скандалы на мероприятии не нужны, а группа просто поступает неправильно, раздувая шум.
«Молодой группе, которая свой статус взращивает на неприятном инфоповоде, я все же скажу: у нас, у организаторов фестивалей, есть много своих чатов, где мы, в том числе обсуждаем адекватность артистов, с которыми работаем. И теперь стоит большой вопрос — хотим ли мы работать с группой у которой такие „низкие вибрации“», — прокомментировала URA.RU куратор фестиваля Дарья Полякова.
Другие коллективы, участвовавшие в фестивале, от комментария отказались. Как и руководство мероприятия. Однако, поговорить порталу удалось с бывшими работниками «Этнофеста». Они на условиях анонимности поделились, что руководство решило увеличить прибыль, экономя на артистах. Поэтому многие и отказались ехать, понимая, что им не заплатят.