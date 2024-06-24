Во время теракта в Дагестане пострадали жители Тюменской области

Ранее «Наш Город» писал, что в мае 2024 года Центральный окружной военный суд Екатеринбурга озвучил приговор одному из участников подготовки в теракту в Тюмени Кириллу Брику. Его приговорили к восьми годам лишения свободы. Всего в деле фигурируют шесть молодых людей из Тюмени, Екатеринбурга и Сургута. В конце августа 2022 года они планировали подорвать самодельную взрывчатку рядом с ТЭЦ-2.