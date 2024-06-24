Во время теракта в Дагестане пострадали жители Тюменской области

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:43
Имена пострадавших, характер травм и состояние здоровья операторы не сообщают.
Отметим, что накануне тг-каналы распространили видеозапись перестрелки в Дагестане, на который был замечен силовик с шевроном Тюменской области на форме.
Напомним, в воскресенье вечером неизвестные открыли огонь по синагоге и церкви в Дербенте из автоматического оружия, после чего скрылись на белом Volkswagen Polo. Также был обстрелян пост ДПС.
Для ликвидации преступников глава Дагестана Сергей Меликов объявил план «Перехват», в республике ввели режим контртеррористической операции. По факту произошедшего в СК возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Теракт».
По состоянию на утро 24 июня активная фаза КТО завершена, продолжаются оперативные мероприятия и поиск пособников террористов. По информации НАК, ликвидированы шесть боевиков — в Дербенте и Махачкале.
По словам главы Дагестана Сергея Меликова, в результате теракта погибли 15 сотрудников полиции. Также есть жертвы среди мирного населения. В больницах с ранениями находятся порядка двух десятков человек. 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявлены днями траура.
Ранее «Наш Город» писал, что в мае 2024 года Центральный окружной военный суд Екатеринбурга озвучил приговор одному из участников подготовки в теракту в Тюмени Кириллу Брику. Его приговорили к восьми годам лишения свободы. Всего в деле фигурируют шесть молодых людей из Тюмени, Екатеринбурга и Сургута. В конце августа 2022 года они планировали подорвать самодельную взрывчатку рядом с ТЭЦ-2.