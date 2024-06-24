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Published Сегодня, 07:38

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Updated Сегодня, 07:43

Во время теракта в Дагестане пострадали два жителя Тюменской области

Во время теракта в Дагестане пострадали жители Тюменской области

24 июня 2024, 07:38
Фото: 1MI

Во время теракта в Дагестане пострадали два жителя Тюменской области

В списке пострадавших во время теракта, произошедшего 23 июня в Республике Дагестан, двое жителей Тюменской области. Об этом сообщили по телефону «горячей линии» оказанию помощи пострадавшим в ходе нападения террористов.
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Полиция

Имена пострадавших, характер травм и состояние здоровья операторы не сообщают.

Отметим, что накануне тг-каналы распространили видеозапись перестрелки в Дагестане, на который был замечен силовик с шевроном Тюменской области на форме.

Напомним, в воскресенье вечером неизвестные открыли огонь по синагоге и церкви в Дербенте из автоматического оружия, после чего скрылись на белом Volkswagen Polo. Также был обстрелян пост ДПС.

Для ликвидации преступников глава Дагестана Сергей Меликов объявил план «Перехват», в республике ввели режим контртеррористической операции. По факту произошедшего в СК возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Теракт».

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По состоянию на утро 24 июня активная фаза КТО завершена, продолжаются оперативные мероприятия и поиск пособников террористов. По информации НАК, ликвидированы шесть боевиков — в Дербенте и Махачкале.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, в результате теракта погибли 15 сотрудников полиции. Также есть жертвы среди мирного населения. В больницах с ранениями находятся порядка двух десятков человек. 24, 25 и 26 июня в Дагестане объявлены днями траура.

Ранее «Наш Город» писал, что в мае 2024 года Центральный окружной военный суд Екатеринбурга озвучил приговор одному из участников подготовки в теракту в Тюмени Кириллу Брику. Его приговорили к восьми годам лишения свободы. Всего в деле фигурируют шесть молодых людей из Тюмени, Екатеринбурга и Сургута. В конце августа 2022 года они планировали подорвать самодельную взрывчатку рядом с ТЭЦ-2.

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