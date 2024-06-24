Жительница Тюменской области сломала руку и умерла

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменском районе живодеру, истязавшему собаку, назначили наказание в виде ограничения свободы на 1 год и два месяца. Мужчина нанес несколько ударов ножом своему псу, после чего закопал живьем на окраине деревни. К счастью, животное нашли и отвезли в ветклинику местные жители, чем спасли ему жизнь.