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Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:56

Updated Сегодня, 05:56

Жительница Тюменской области умерла после перелома руки

Жительница Тюменской области сломала руку и умерла

24 июня 2024, 05:53
Фото: 1MI

Жительница Тюменской области умерла после перелома руки

Трагедия произошла в декабре 2021 года в Ялуторовске. Жительница города в начале декабря поскользнулась и сломала руку. За оказанием медицинской помощи женщина обратилась в Областную больницу №23.
Сюжет
Суд

Врачи наложили на поврежденную руку лангету и назначили прием на 9 декабря. Однако на следующий день после ЧП ялуторовчанка скончалась. Родные обвинили медиков в некачественном оказании помощи и обратились в суд с исковым заявлением о выплате моральной компенсации.

По данному факту была поведена проверка, которая выявила ряд нарушений. Однако все они напрямую не повлияли на смерть пациентки.

В итоге суд частично удовлетворил требования родственников и обязал медчуреждение выплатить в пользу каждого истца моральную компенсацию в размере 70 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменском районе живодеру, истязавшему собаку, назначили наказание в виде ограничения свободы на 1 год и два месяца. Мужчина нанес несколько ударов ножом своему псу, после чего закопал живьем на окраине деревни. К счастью, животное нашли и отвезли в ветклинику местные жители, чем спасли ему жизнь.

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