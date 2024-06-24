Жительница Тюменской области сломала руку и умерла

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Врачи наложили на поврежденную руку лангету и назначили прием на 9 декабря. Однако на следующий день после ЧП ялуторовчанка скончалась. Родные обвинили медиков в некачественном оказании помощи и обратились в суд с исковым заявлением о выплате моральной компенсации.
По данному факту была поведена проверка, которая выявила ряд нарушений. Однако все они напрямую не повлияли на смерть пациентки.
В итоге суд частично удовлетворил требования родственников и обязал медчуреждение выплатить в пользу каждого истца моральную компенсацию в размере 70 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменском районе живодеру, истязавшему собаку, назначили наказание в виде ограничения свободы на 1 год и два месяца. Мужчина нанес несколько ударов ножом своему псу, после чего закопал живьем на окраине деревни. К счастью, животное нашли и отвезли в ветклинику местные жители, чем спасли ему жизнь.